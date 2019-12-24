打破大眾迷思 愛滋篩檢只要15分鐘

疾管署24日在記者會表示，得獎作品將把愛滋篩檢重點和防疫觀念完整傳達。（photo by疾管署） 分享 facebook

「現在愛滋快篩只要15分鐘！」疾病管制署24日在《「勇敢．去愛」愛滋篩檢宣傳短片比賽》記者會表示，得獎影片提到，新型愛滋篩檢方式是透過採血針在手指上採血，並將血液滴在檢驗試紙上後，15-20分鐘便能知道結果，其準確度與敏感度均與酵素免疫分析法（ELISA）是一樣的。

釐清愛滋迷思

疾管署表示，今年「勇敢．去愛」共有110件作品參賽、45件入圍，最終由9件作品脫穎而出，以說唱、微電影劇情、動畫故事等手法呈現，不但展現多元創意，也把愛滋篩檢、防疫重要觀念完整傳達。獲得校園組第一名的朝陽科大游皓安、黃昱榮、王仁諭三位同學，希望能藉由作品讓更多人知道愛滋篩檢的重要性，並開始重視健康。

社會組第一名是「繪聲繪影」，由曾能琪、陳繹允、李亞潔創作。他們認為，知識就是力量，透過在帳篷中對話的情侶，釐清社會大眾對愛滋的迷思，將正確的愛滋防疫觀念拍攝為宣導短片。

傳愛滋防疫資訊

歐巴尼紀念基金會董事長張峰義表示，本次比賽作品發揮了年輕世代的活潑創意，用年輕人的語言，傳達愛滋防疫的正確資訊，使防疫觀念從校園札根、茁壯再延伸至社會中。

疾管署指出，我國今年截至11月底估計已分別達成87%、90%及94%，推估目前我國仍有13%感染者尚未知自身感染狀態，顯示愛滋防治教育刻不容緩。該署未來將持續就預防、篩檢及治療三方面推動多元愛滋防治策略，提供民眾更方便且兼具隱私及保密性之愛滋篩檢服務。

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