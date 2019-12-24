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台南工人遭油壓機夾頭 身首異處當場死亡

拒絕燃煤造成空汙 醫師籲中火降載

2019-12-24 18:56台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師（中）帶頭喊口號，要求政府拿出魄力，毅然決然...
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師（中）帶頭喊口號，要求政府拿出魄力，毅然決然減煤挽救空汙。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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「29日請來參加反空汙大遊行！」健康空氣行動聯盟24日發表「醫師很火」聯合聲明，要求兌現前環保署長李應元曾經承諾，中火每2年淘汰1部燃煤機組的與中部人民的約定。醫師表示，即使在室內也很難避免空汙，除非消極關閉門窗、打開空氣清淨機，畢竟戴N95口罩很難生活，治本之道還是要減煤。

地方媽媽難忍空汙

「小朋友們及社區居民的健康，是我最在乎的事情。」台中市大肚山東海社區醫師賴怡均以3個孩子媽媽的心情喊話，在大台中，長年存在燃煤的兩隻大怪獸：台中火力發電廠（1200萬噸），中龍鋼鐵廠（356萬噸），希望政府能訂定脫煤時程，不要再燃煤了。

「台中的中龍鋼鐵也是高投資，高耗能，高污染的褐色產業。」賴怡均點名，這幾年來中國因空污嚴重，強制煉鋼廠減產，甚至關廠。中龍鋼鐵卻利用這個機會大肆增產，完全不考慮社會付出的代價，難道台灣人的肺比中國人耐污染嗎？環保署應以台中人健康為前提，要求中龍鋼鐵在5年內，逐年减少一半的排放與污染量。

中火是全台最大煤電廠，殘害中南部民眾健康近30年。近日台電與中市府煤電大戰，中火用煤可能不只無法減足4成，反而恐再增10%。興達煤電則是全台最老舊煤電廠，已殺人長達37年，藍綠又聯手許可毒氣再殺中南部鄉親再四年。連出席的骨科醫師都擔憂，已有醫學證實，PM2.5空污危害將導致骨質大量流失，引起骨折等。

醫師接地氣反空汙

「身為耳鼻喉科醫師，我最關心的就是空氣問題。」新北市診所協會常務理事陳建良醫師表示，鼻子是空氣品質的第一個免疫偵測器官，過敏性鼻炎、過敏性支氣管炎都與空氣污染息息相關。過敏性鼻炎的盛行率約15-20%，每當空氣品質不好，患者就會大量增加。肺癌是10大癌症死亡率之首，空汙是致癌的首要原因。

診所協會全聯會理事長廖慶龍也指出，社區基層醫師更接地氣，是守護全民健康的第一道醫療防線。美國肺臟醫學會將燃煤排放的空氣汙染物視為毒氣，PM2.5等空污濃度沒有安全值，煤毒帶來世紀之毒戴奧辛、多種重金屬、多環芳香家族苯並比等，都是全民健康的殺手，基層醫師們基於呼吸健康權，責無旁貸站出來。只有脫煤，台灣未來才有平安夜！

【更多精采內容，詳見

醫師空污中火

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