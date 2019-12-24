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動物開趴＋高空特技 台灣燈會白天也好玩

2019-12-24 18:26聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台灣燈會副燈區已經開幕，主燈區預計明年2月8日點燈，除了交通部觀光局打造的主燈「森生守護」，台中市府也規畫「藝想世界」等燈區，不僅有會動的動物花燈，還請來英國珍寶馬戲團表演高空特技，打造白天、夜晚都好看的燈會。

台灣燈會油台中市政府主辦，市長盧秀燕強調要辦史上最長的燈會，副燈區在文心森林公園已經開幕，要一路展到元宵節後，主燈區位於花博后里園區，包含森林園區、后里馬場占地35公頃。

交通部觀光局打造主燈「森生守護」，由藝術家林舜龍設計的大型藝術創作，以大地之母為主軸，有超過15公尺的巨大樹木，透過光影效果呈現大自然的生命力；「永晝之心」把花博大受歡迎的機械花重新創作，周邊規畫成廣場，融合自然景色與機械律動。

台中市觀光局長林筱淇說，主燈區「森林秘境」有里山燈區，融入自然保育觀念，邀請知名藝術家進行燈光創作；以新住民婚嫁為主題的新囍同歡燈區，融合各國婚嫁禮俗與國花，營造喜慶氣氛。

在后里馬場的「藝想世界」規畫白天也能玩的燈會，花舞館打造沉浸式的數位展館，高達9公尺無邊界的投影藝術，讓參觀者沉浸在互動藝術中；動物狂歡燈區結合花燈工藝與機械動態，有15公尺高的腕龍與章魚，還有12大主題、86種動物花燈，結合聲光、機械效果讓動物花燈動起來。

文化局長張大春說，市府邀請英國布里斯托的珍寶馬戲團（Cirque Bijou）與台灣團隊，共同為燈會創作高空特技表演，珍寶馬戲團沒有動物表演，結合機械裝置、煙火、投影技術，打造高空特技秀。

台灣燈會主燈區明年2月開幕，市府結合機械工藝、燈光技術，打造會動的動物狂歡燈區，...
台灣燈會主燈區明年2月開幕，市府結合機械工藝、燈光技術，打造會動的動物狂歡燈區，有高15公尺的腕龍、章魚。圖／台中市觀光局提供
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台灣燈會主燈區明年2月開幕，市府邀請英國珍寶馬戲團表演高空特技。圖／台中市文化局...
台灣燈會主燈區明年2月開幕，市府邀請英國珍寶馬戲團表演高空特技。圖／台中市文化局提供
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交通部觀光局打造的創新副燈「賜福大地」，以方圓為概念設計，融合皮影戲的效果。圖／...
交通部觀光局打造的創新副燈「賜福大地」，以方圓為概念設計，融合皮影戲的效果。圖／交通部觀光局提供
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