文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

台北捷運文湖線西湖站往劍南路站方向站間今天傍晚5點3分，1部列車出現煞車異常警訊，一度斷電停駛，至少260名乘客受影響；異常狀況已在傍晚5點11分排除。圖／報系資料照片 分享 facebook

台北捷運文湖線西湖站往劍南路站方向站間今天傍晚5點3分，1部列車出現煞車異常警訊，一度斷電停駛，至少260名乘客受影響；北捷公司表示，異常狀況已在傍晚5點11分排除，處理過程約8分鐘，目前營運恢復正常，至於列車異常原因，將於收班後詳查。

文湖線傳電路中斷，北捷公司表示，這是因為列車出現煞車異常警訊，要讓人員進行處置才主動斷電，行控中心也依照SOP請車上約260名乘客在劍南路站下車改搭下一班列車；處理期間文湖線採彈性調整班距因應，並加強乘車資訊及旅客廣播服務。