親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

明年1月3日起 小額郵包可 QR-Code繳稅

2019-12-24 17:39聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

財政部關務署今天表示，為使民眾輕鬆便利繳納進口郵包稅款，自109年1月3日開始，與中華郵政股份有限公司合作推出「以行動支付工具掃碼繳稅」服務。未來民眾小額郵包要繳稅，只要花費不到一分鐘時間，就可使用智慧型手機或平板電腦，透過台灣pay掃行動條碼（QR-Code）完成繳稅，免手續費。

關務署表示，進口郵包若貨物價格在2千元以上，超過免稅門檻，就要繳交關稅、貨物稅及營業稅，但若未超過5000美元，免報關程序，由郵局代收稅款。在經過X光檢查後，會人工開單，並在交付包裹時收取。每年繳費件數約15萬件，稅額3.3億元。

新至上路後，民眾收到小額郵包進口稅款繳納證時，可利用綁定金融卡的「台灣行動支付（台灣Pay）APP」或「郵保鑣APP」掃描繳納證上的，免輸入銷帳編號、繳款金額等稅費資料，只要選擇金融卡支付，輸入卡片密碼及圖形驗證碼，並確認繳款資訊後，即可完成繳稅。

民眾也可使用台銀、土銀、合作金庫、一銀、華南、彰銀等17家銀行自行開發並支援台灣Pay的「行動銀行APP」 掃描支付。

關務署提醒，若欲使用QR-code繳稅，要於支付前請先核對繳稅資料是否與繳款證記載相符，若尚未安裝，請先下載進行安裝．並設定使用繳稅的金融卡 。

今年12月海關有先試辦小額郵包 QR-Code繳稅服務，但乏人問津。據郵差轉述，有民眾得知可行動支付繳稅時，很有意願想要pay一下，無奈因沒有台灣pay，所以只能用現金繳稅。

財政部。記者沈婉玉／攝影
財政部。記者沈婉玉／攝影
分享

中華郵政海關郵差

延伸閱讀

回台資金申請案…銀行代扣稅款 流程簡化

郵局ATM提款後年起可掃條碼 2022年將朝...

影／最快2021年 郵局ATM「刷臉」提款

行動支付1元競標喜金A 4500元抱走近萬元...

因帳戶成詐騙共犯 他辯遺失法官信了

防非洲豬瘟 國際郵包發現違禁物 銷毀

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

立委批國小爆流感停班潮 疾管署：已完成92％接種

2019-12-24 16:33

總統府元旦升旗典禮三波交管 26日開始首波管制

2019-12-24 14:53

碰！精彩999秒煙火秀 閃耀跨年燦爛夜

2019-12-24 12:50

不再「純人工」 台大骨髓抹片將導入AI助診斷

2019-12-24 12:44

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

飛機椅套皮革做的！樂桃4款限量商品 零錢包、卡夾都有

2019-12-24 17:05

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

流感進入流行期 單周3成重症是元旦才開打公費對象

2019-12-24 16:07

影／台灣健康空氣行動聯盟 呼籲加嚴空汙標準

2019-12-24 15:07

車種分流搶道頻車禍 機車團體籲上橋「車向」分流

2019-12-24 14:49

石綿潛伏期可長達40年 明年起免費健檢

2019-12-24 14:42

顧勞工健康明年增夜間諮詢、臨場訪視

2019-12-24 14:41

流感進入流行期 新增55例流感併重症 入冬來最高

2019-12-24 14:28

流感重症增加 疾管署預估疫情在春節達高峰

2019-12-24 14:21

阿基師獻手藝 伴孤老饗耶誕大餐

2019-12-24 14:17

周四下半天雨神攪局 周五、六清晨冷空氣最強

2019-12-24 14:07

北市：中央將提早完成疫苗配送

2019-12-24 14:00

流感重症創高！552班次停課 逾半在北市

2019-12-24 13:59

家長怨：班級已有同學得流感 孩子還排不到疫苗

2019-12-24 13:58

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

就醫資料恐遭廠商綁架 管理規範卻還在健保署「研議」

2019-12-24 13:31

高雄茂林首見標放紫斑蝶 證實台灣蝶道絕非虛構

2019-12-24 13:25

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

跨年用力玩 對著飛翼許願 超High演唱會

2019-12-24 12:53

10月大樂透頭獎兩得主 面像特徵都是厚耳垂、高鼻子

2019-12-24 12:49

天氣變化大 心衰竭停止呼吸 ECPR20分鐘成功搶救

2019-12-24 12:25

公費疫苗打太慢 藍委：過半染流感的國小生都是北市

2019-12-24 12:14

全台流感疫苗缺貨？ 北市：中央加速補貨中

2019-12-24 12:10

公務員起薪低於三萬卻一堆人搶？網中肯點關鍵：不是只看薪水

2019-12-24 12:00

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

影／化療病患日增擔心副作用禁忌 奇美醫細說注意事項

2019-12-24 11:46

長榮文字機器人上線 輸進3萬句對話學「說話」

2019-12-24 11:36

氣候暖人口老？ 今年8月起流感重症數 月月都在高點

2019-12-24 11:31

影／搭高鐵記得翻翻座位網袋 捐款支持早療計畫

2019-12-24 11:15

紓解跨年人潮 台鐵元旦加開23班次

2019-12-24 10:34
看更多

熱門文章

消費稅變10%、離境日本多付稅！赴日旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

日本台灣守時觀念大不同 網分析：跟民族性有關

2019-12-23 18:20

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

缺貨1年、每秒狂賣3支！2019年10大唇膏熱賣色號全公開

2019-12-23 19:11

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

2019-12-23 22:38

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

2019-12-24 00:00

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

手作毛毛蟲湯圓假可亂真 網起雞皮疙瘩：沒勇氣吃

2019-12-23 18:41

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

60歲確診失智症 女老闆沒被打敗

2019-12-23 23:40

高齡產婦突破三成 婦團批國健署過度責怪女性

2019-12-23 20:05

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

2019-12-23 19:25

咖啡渣也能這樣用 德國設計師發明環保「咖啡杯」

2019-12-23 19:54

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

公費疫苗打太慢 藍委：過半染流感的國小生都是北市

2019-12-24 12:14

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top