明年1月3日起 小額郵包可 QR-Code繳稅

財政部關務署今天表示，為使民眾輕鬆便利繳納進口郵包稅款，自109年1月3日開始，與中華郵政股份有限公司合作推出「以行動支付工具掃碼繳稅」服務。未來民眾小額郵包要繳稅，只要花費不到一分鐘時間，就可使用智慧型手機或平板電腦，透過台灣pay掃行動條碼（QR-Code）完成繳稅，免手續費。

關務署表示，進口郵包若貨物價格在2千元以上，超過免稅門檻，就要繳交關稅、貨物稅及營業稅，但若未超過5000美元，免報關程序，由郵局代收稅款。在經過X光檢查後，會人工開單，並在交付包裹時收取。每年繳費件數約15萬件，稅額3.3億元。

新至上路後，民眾收到小額郵包進口稅款繳納證時，可利用綁定金融卡的「台灣行動支付（台灣Pay）APP」或「郵保鑣APP」掃描繳納證上的，免輸入銷帳編號、繳款金額等稅費資料，只要選擇金融卡支付，輸入卡片密碼及圖形驗證碼，並確認繳款資訊後，即可完成繳稅。

民眾也可使用台銀、土銀、合作金庫、一銀、華南、彰銀等17家銀行自行開發並支援台灣Pay的「行動銀行APP」 掃描支付。

關務署提醒，若欲使用QR-code繳稅，要於支付前請先核對繳稅資料是否與繳款證記載相符，若尚未安裝，請先下載進行安裝．並設定使用繳稅的金融卡 。

今年12月海關有先試辦小額郵包 QR-Code繳稅服務，但乏人問津。據郵差轉述，有民眾得知可行動支付繳稅時，很有意願想要pay一下，無奈因沒有台灣pay，所以只能用現金繳稅。