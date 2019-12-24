單週逾900人次就醫 水痘疫情創4年同期新高

疾管署監測顯示，國內水痘疫情升溫，上週就診達940人次，創近4年同期新高。水痘是接觸、飛沫傳染，傳染性強，醫師提醒，家長應帶孩子接種疫苗。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內上週（12月15日至12月21日）水痘健保門診就診達940人次，較前2週高，且為近4年同期最高。

疾管署副署長羅一鈞也說，近4週共通報17起水痘群聚事件，以校園通報案件為多，占15起，其中國小8起、國中2起、高中4起、幼兒園1起。

水痘好發於冬季及早春，傳染力極強，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3週，小於1歲的嬰兒、孕婦、成人及免疫缺陷者為水痘併發症高危險群，容易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等及死亡。

羅一鈞說，時序已進入冬季，水痘疫情升溫，提醒民眾應提高警覺，留意家中幼童健康，落實呼吸道衛生及生病在家休息等，降低感染或疫情傳播的風險。

接種水痘疫苗是預防水痘最有效的方法，也能降低孩童及成人因感染水痘引發嚴重併發症的機會。羅一鈞提醒，家長應於幼兒出生滿12個月時攜往合約院所完成水痘疫苗接種，也可在小孩入學前再自費接種第2劑疫苗，保護力可達到97%。

疾管署呼籲，出現水痘疑似症狀者請配戴口罩儘速就醫治療，落實生病不上課；隔離期間請保持室內空氣流通，做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，避免接觸未接種水痘疫苗的嬰幼兒、孕婦及免疫功能低下者等高危險群，經醫師評估傳染力已大幅降低後再復學，防止病毒傳播。