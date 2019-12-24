立委批國小爆流感停班潮 疾管署：已完成92％接種

我國今年創下史上最晚開打紀錄，立委今指出，第一階段接種對象，即校園學生，近期感染流感情況嚴重，全國爆停班潮，過半染流感的國小生都是台北市學生。衛福部疾管署指出，校園接種以國小優先，目前全台國小接種已完成92％，停班是否與目前尚未完成校園接種有關，仍需進一步了解。

世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，史上最晚開打、接種對象採分批接種，第一階接種對象為國小至高中學生及醫事人員優先，65歲以上長者及學齡前幼兒於12月8日起第二階段開打，其他公費對象則須等到109年元旦。

這周正式進入流感流行期，上周類流感群聚為27起是三周以來最高，其中校園群聚共23起，以國中最多占9起，其次為國小共7起，高中及幼兒園各3起，大專院校也有1起。校園流感蠢蠢欲動，但仍有家長反應，就讀國中的孩子班上已流行A型流感，但至今尚未收到疫苗接種通知單。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前全國校園接種完成率為75％，考量國中高中學生免疫力較國小生好，照慣例以國小校園接種優先，目前國小己施打完成度已達92％，國中及高中完成率則分別為58％及25%，尊重各縣市衛生局校園接種排程，已要求各縣市校園接種必須於明年1月10日前完成施打。

65歲以上長者及學齡前幼兒目前已接種出122萬劑，該兩族群接種人數分別較去年同期增加56%及26%，今年接種率比去年同期更好，民眾不用過度恐慌，但羅一鈞表示，若繼續以目前接種速度推估，公費疫苗可能於春節前用罄，籲民眾不要再觀望，按接種時程如期接種。