流感進入流行期 單周3成重症是元旦才開打公費對象

流感就診破十萬人次，疾管署今宣布，本周正式進入流感流行期。單周就新增55例重症患者創今年之最，其中達20例個案，也就是約三成為50至64歲以上、屬第三階段、明年元旦接種對象，籲該族群近期應勤洗手、戴口罩，出現類流感症狀盡快就醫，使用公費流感抗病毒藥劑，減少重症機率。

據疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達100442人次，較前一周增加7.6%；急診類流感就診病例百分比為11.8%，超過流行閾值11.5%，正式進入流行期。

上周新增55例流感併發重症病例，是今年入冬以來單周最多，目前個案以感染A型H1N1為多，H1N1病情嚴重，不僅長者，幼兒也易誘發重症，上周最小個案為北部3個月大男嬰，於12月12日發病，隔日送入加護病房，確診為A型H1N1併發腦炎，目前仍住院治療。

H1N1的殺傷力，甚至連平日健康的中壯年罹患流感都不可掉以輕心。疾管署副署長羅一鈞表示，因為H1N1是自2009年後才出現的新型流感病毒株，因此，民眾幾乎沒有得過，罹病可能因免疫系統的免疫反應過旺盛，在對抗病毒同時會破壞自體細胞，導致重症。

因應今年公費流感疫苗延後開打，疾管署已提前於11月1日將「有發燒症狀之類流感患者，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」增列至公費流感抗病毒藥劑使用條件，籲出現類流感症狀應盡快就醫，提早緩解症狀、減少重症機率，同時降低傳播風險。

今年流感疫情比去、前年提早兩周進入流行期，羅一鈞表示，研判與今年夏季流感反常未停延續有關，夏季流感雖於10月底脫離流行期，但未探底就遇冷氣團，甚至進一步造成冬季流感才剛進流行期，12月單月重症數目前已累計95例，創5年同期最高。

但羅一鈞也強調，因今年適逢暖冬，若氣溫偏暖、今年接種率比去年同期好，再加上目前醫療院所有發現B型流感個案增加趨勢，未來一個月流行病毒型別可能轉變。研判流感疫情不會大幅上升，預估冬季流感高峰期仍會出發於農曆年期間。