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影／台灣健康空氣行動聯盟 呼籲加嚴空汙標準

2019-12-24 15:07攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃下午與十多名醫師齊聚環保署前舉行「台灣四大診所協會 聯合會診 環保署得重病」記者會，呼喊「 台灣要停煤 還我生命權」口號，呼籲政府加嚴空汙標準，並邀請全民參加12月29日台灣氣候行動反空汙大遊行。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（中）下午與十多名醫師齊聚環保署前舉行「台灣四大...
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（中）下午與十多名醫師齊聚環保署前舉行「台灣四大診所協會 聯合會診 環保署得重病」記者會。記者蘇健忠／攝影
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台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃下午與十多名醫師齊聚環保署前舉行「台灣四大診所協...
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃下午與十多名醫師齊聚環保署前舉行「台灣四大診所協會 聯合會診 環保署得重病」記者會，呼籲政府加嚴空汙標準，並邀請全民參加12月29日台灣氣候行動反空汙大遊行。記者蘇健忠／攝影
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台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃下午與十多名醫師齊聚環保署前舉行「台灣四大診所協...
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃下午與十多名醫師齊聚環保署前舉行「台灣四大診所協會 聯合會診 環保署得重病」記者會，呼喊「 台灣要停煤 還我生命權」口號，呼籲政府加嚴空汙標準，並邀請全民參加12月29日台灣氣候行動反空汙大遊行。記者蘇健忠／攝影
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環保署醫師空汙

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