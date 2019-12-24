藝術家隨手拍晨泳照 16年後巧遇影中人

新北市立淡水古蹟博物館駐村藝術家程許忠，16年前在沙崙海水浴場拍下一群晨泳客的照片，沒想到程許忠日前在聚會中，竟發現男子張新益就是照片中的泳客之一，成為意外驚喜。

淡水古蹟博物館表示，駐村藝術家程許忠是土生土長的淡水人，從高中開始攝影的他，退伍後愛上底片相機，而且堅持只做淡水的人文紀實影像拍攝，並親手沖洗黑白照片，至今已拍了上千卷的底片。

程許忠表示，他16年前曾到目前已關閉的沙崙海水浴場拍照，當時看到一群剛晨泳結束的泳客，沒想太多便按下快門，記錄那一瞬間，因為對這張照片印象深刻，還特別在底片上標註記號。

程許忠日前參加聚會時認識住在淡水的張新益，言談之中意外發現張新益就是該張照片中的晨泳客之一，彼此都驚呼好有緣，當下就相約送上當年照片當耶誕禮物。

張新益表示，當年一起晨泳的朋友已有人先離世，看到程許忠的照片，讓他回憶頓時湧上心頭，非常感動，他也笑稱自己的身材跟當年被拍下來時一樣好，並相約程許忠及照片中的朋友舊地重拍，重溫晨泳時光。

程許忠表示，黑白照片很有魅力又耐看，每張都有故事，也是他交朋友的方式，他曾經營淡水漁文影像館超過10年，目前是聖約翰科技大學攝影社指導老師，舉辦過多次的攝影展，熟知淡水大小事，也是紀錄片「能不能留住你」的男主角。

淡水古蹟博物館表示，程許忠預計駐村至2020年8月，歡迎預約參觀暗房工作室，每月1場，以美術相關學生優先。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，淡水古蹟博物館2013年開始推出藝術家進駐計畫，2015年起更開放文創工作團隊申請駐村，目前為止已有94名藝術家駐村，藝術類型橫跨複合媒材、舞蹈、戲劇、陶藝、音樂等領域。

今年剛進駐的8名藝術家有張雅萍、軟石工作室、程許忠、美天喜樂、三明治工、麻花捲藝術工作室、阮永翰及JUBY CHIU STUDIO，預計2020年舉辦成果發表會。