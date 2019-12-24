親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜為女嬰父母遭媒體打擾致歉 籲有心人別再殘害

綠硬推反滲透法 于美人怒：民進黨認定媽祖是共諜？

藝術家隨手拍晨泳照 16年後巧遇影中人

2019-12-24 15:02中央社 新北24日電

新北市立淡水古蹟博物館駐村藝術家程許忠，16年前在沙崙海水浴場拍下一群晨泳客的照片，沒想到程許忠日前在聚會中，竟發現男子張新益就是照片中的泳客之一，成為意外驚喜。

淡水古蹟博物館表示，駐村藝術家程許忠是土生土長的淡水人，從高中開始攝影的他，退伍後愛上底片相機，而且堅持只做淡水的人文紀實影像拍攝，並親手沖洗黑白照片，至今已拍了上千卷的底片。

程許忠表示，他16年前曾到目前已關閉的沙崙海水浴場拍照，當時看到一群剛晨泳結束的泳客，沒想太多便按下快門，記錄那一瞬間，因為對這張照片印象深刻，還特別在底片上標註記號。

程許忠日前參加聚會時認識住在淡水的張新益，言談之中意外發現張新益就是該張照片中的晨泳客之一，彼此都驚呼好有緣，當下就相約送上當年照片當耶誕禮物。

張新益表示，當年一起晨泳的朋友已有人先離世，看到程許忠的照片，讓他回憶頓時湧上心頭，非常感動，他也笑稱自己的身材跟當年被拍下來時一樣好，並相約程許忠及照片中的朋友舊地重拍，重溫晨泳時光。

程許忠表示，黑白照片很有魅力又耐看，每張都有故事，也是他交朋友的方式，他曾經營淡水漁文影像館超過10年，目前是聖約翰科技大學攝影社指導老師，舉辦過多次的攝影展，熟知淡水大小事，也是紀錄片「能不能留住你」的男主角。

淡水古蹟博物館表示，程許忠預計駐村至2020年8月，歡迎預約參觀暗房工作室，每月1場，以美術相關學生優先。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，淡水古蹟博物館2013年開始推出藝術家進駐計畫，2015年起更開放文創工作團隊申請駐村，目前為止已有94名藝術家駐村，藝術類型橫跨複合媒材、舞蹈、戲劇、陶藝、音樂等領域。

今年剛進駐的8名藝術家有張雅萍、軟石工作室、程許忠、美天喜樂、三明治工、麻花捲藝術工作室、阮永翰及JUBY CHIU STUDIO，預計2020年舉辦成果發表會。

古蹟博物館淡水

延伸閱讀

在地藝術家彩繪燈籠 滿滿「石門味」

三重站台、淡水發面紙 吳欣盈體驗選舉人生

淡水紅毛城耶誕裝飾挨批 火速撤除

周末逍遙遊／淡水訪古蹟 玩電動看復刻大砲

韓國瑜到金門喊兩岸交流 蔡英文訪淡水博感情

新北房市變了！林口淡水人口激增、四區失血中

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

氣候暖人口老？ 今年8月起流感重症數 月月都在高點

2019-12-24 11:31

跨年用力玩 對著飛翼許願 超High演唱會

2019-12-24 12:53

碰！精彩999秒煙火秀 閃耀跨年燦爛夜

2019-12-24 12:50

總統府元旦升旗典禮三波交管 26日開始首波管制

2019-12-24 14:53

不再「純人工」 台大骨髓抹片將導入AI助診斷

2019-12-24 12:44

公務員起薪低於三萬卻一堆人搶？網中肯點關鍵：不是只看薪水

2019-12-24 12:00

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

流感進入流行期 單周3成重症是元旦才開打公費對象

2019-12-24 16:07

影／台灣健康空氣行動聯盟 呼籲加嚴空汙標準

2019-12-24 15:07

車種分流搶道頻車禍 機車團體籲上橋「車向」分流

2019-12-24 14:49

石綿潛伏期可長達40年 明年起免費健檢

2019-12-24 14:42

顧勞工健康明年增夜間諮詢、臨場訪視

2019-12-24 14:41

流感進入流行期 新增55例流感併重症 入冬來最高

2019-12-24 14:28

流感重症增加 疾管署預估疫情在春節達高峰

2019-12-24 14:21

阿基師獻手藝 伴孤老饗耶誕大餐

2019-12-24 14:17

周四下半天雨神攪局 周五、六清晨冷空氣最強

2019-12-24 14:07

北市：中央將提早完成疫苗配送

2019-12-24 14:00

流感重症創高！552班次停課 逾半在北市

2019-12-24 13:59

家長怨：班級已有同學得流感 孩子還排不到疫苗

2019-12-24 13:58

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

就醫資料恐遭廠商綁架 管理規範卻還在健保署「研議」

2019-12-24 13:31

高雄茂林首見標放紫斑蝶 證實台灣蝶道絕非虛構

2019-12-24 13:25

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

10月大樂透頭獎兩得主 面像特徵都是厚耳垂、高鼻子

2019-12-24 12:49

天氣變化大 心衰竭停止呼吸 ECPR20分鐘成功搶救

2019-12-24 12:25

公費疫苗打太慢 藍委：過半染流感的國小生都是北市

2019-12-24 12:14

全台流感疫苗缺貨？ 北市：中央加速補貨中

2019-12-24 12:10

影／化療病患日增擔心副作用禁忌 奇美醫細說注意事項

2019-12-24 11:46

長榮文字機器人上線 輸進3萬句對話學「說話」

2019-12-24 11:36

影／搭高鐵記得翻翻座位網袋 捐款支持早療計畫

2019-12-24 11:15

紓解跨年人潮 台鐵元旦加開23班次

2019-12-24 10:34

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

春節第二波離島加班機昨開賣 華信、立榮這幾天客滿

2019-12-24 10:00

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

幕後團隊同時演出！ 驫舞新作展現劇場真相

2019-12-24 08:20
看更多

熱門文章

消費稅變10%、離境日本多付稅！赴日旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

5歲男童狂做伏地挺身2個月練出腹肌 醫：母湯喔

2019-12-23 17:24

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

日本台灣守時觀念大不同 網分析：跟民族性有關

2019-12-23 18:20

缺貨1年、每秒狂賣3支！2019年10大唇膏熱賣色號全公開

2019-12-23 19:11

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

2019-12-23 22:38

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

2019-12-24 00:00

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

手作毛毛蟲湯圓假可亂真 網起雞皮疙瘩：沒勇氣吃

2019-12-23 18:41

60歲確診失智症 女老闆沒被打敗

2019-12-23 23:40

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

高齡產婦突破三成 婦團批國健署過度責怪女性

2019-12-23 20:05

搶春節假期高鐵票 12月25日凌晨開放購票

2019-12-23 17:19

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

藝文工作者低薪血汗 調查獲10大藝文新聞榜首

2019-12-23 16:24

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

2019-12-23 19:25

咖啡渣也能這樣用 德國設計師發明環保「咖啡杯」

2019-12-23 19:54

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

公費疫苗打太慢 藍委：過半染流感的國小生都是北市

2019-12-24 12:14

台灣漆藝不輸日本！人間國寶王清霜家族漆藝展

2019-12-24 08:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top