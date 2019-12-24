總統府元旦升旗典禮三波交管 26日開始首波管制

因應109年1月1日元旦總統府升旗典禮等活動需要，台北市政府警察局將在總統府周邊區域及道路實施交通管制，從12月26日至元旦分三波交管，含設備搭建、預演、升旗典禮，其中升旗典禮再分三階段管制，警方呼籲，請駕駛人提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並遵守員警指揮疏導。

首先設備搭建方面管制，12月26日0時至31日21時，管制範圍含重慶南路以東(不含道路)至懷寧街以西(不含道路)之凱達格蘭大道雙向外側二線車道，管車不管人。

預演方面管制，12月29日10時至16時，管制範圍含重慶南路以東(不含道路)至公園路以西(不含道路)之凱達格蘭大道，寶慶路以南(不含道路)至貴陽街一段以北(不含道路)之懷寧街，管車不管人。

眾所矚目的升旗典禮則分三階段管制，第一階段，12月31日21時至元旦4時30分，管制範圍含博愛路以東(不含道路)、寶慶路以南(含道路)、公園路以西(不含道路)、貴陽街以北(含道路)範圍內相關路段（重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制），進行人、車管制，需憑證入場。

第二階段為元旦4時至8時，管制範圍含博愛路以東(不含道路)；衡陽路、襄陽路及常德街以南(不含道路)；中山南路以西(不含道路)；愛國西路以北(不含道路)範圍內相關路段，進行車輛管制。

第三階段為元旦8時至13時，管制範圍含重慶南路以東(含道路)至公園路以西(不含道路)之凱達格蘭大道，寶慶路以南(不含道路)至貴陽街一段以北(不含道路)之重慶南路及懷寧街(視散場狀況彈性開放道路)，進行車輛管制。

另外，警方指出，北市停管處將公告貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格暫停使用，禁止車輛停放，請民眾配合提早駛離車輛。