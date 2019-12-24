車種分流搶道頻車禍 機車團體籲上橋「車向」分流

橫跨台北市、新北市的中正橋，由於匝道設計不良車禍頻繁，幾乎每天上下班時間都會有大小碰撞，尤其台北市往新北市端，直行往永和或右轉下環河快速道路，時常可見汽機車交織。近來面臨中正橋改建期，但問題仍未解決，交通安全協會等團體近來提出應在中正橋改建時，實施「車向分流」，讓汽、機車提早在上橋後，要右轉的靠右、要直走的靠左。

不少國內橋樑都有類似問題。新北市浮州橋下橋處路段，雖然汽車、機車有分道，但接近下橋，有的要直走、有的要轉彎，汽機車爭道。連接新北市淡水、蘆洲的關渡大橋，也因車道匯流時常釀車禍。中壢中豐陸橋也是左右兩側都有額外道路，機車上橋需向中間切入、下橋又需要向外切，都容易受到後面車輛擦撞。

機車團體長期呼籲「車向分流」，提前透過標誌標線，讓汽機車在上橋後，要右轉的靠右、要直走的靠左，不要再以「車種」分流，卻在最後需要匯流，造成交織與碰撞。交通安全協會理事林志學表示，如果車道配置清楚，汽車、機車方向一致，可減少車流交會，就能避免擦撞事故。

永和立委候選人蔡沐霖表示，中正橋作為永和重要交通要道，因匝道設計不良，造成汽機車匯流混亂、車禍事故頻繁。未來中正橋改建，此情況仍不會有所改變；且與汽車道有高低落差的機車道看似減少車禍風險，一旦發生車禍，救援難度與風險都極高。

蔡沐霖說，現行「車種分流」易造成機車與右轉汽車搶道的事故，希望交通部能針對「車向分流」、「車速分流」可行性進行研究。蔡沐霖也以桃園市為例，在「取消禁行機車」後事故率明顯下降，建議以「車向分流」取代「車種分流」，改善目前交通混亂及高事故率的問題。