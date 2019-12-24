親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

無人知曉的大屠殺？伊朗鎮壓反政府示威 40天1500死

見凶刀掉淚…主張凶手判死 小燈泡媽：讓其他小孩平安長大

流感進入流行期 新增55例流感併重症 入冬來最高

2019-12-24 14:28聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

還沒施打疫苗民眾請注意，流感本周正式進入流行期。衛福部疾病管制署今公布新增55例流感併發重症病例，個案數為入冬來最高；而據監測資料顯示，上周急門診類流感就診破10萬人次，流感就診百分比為11.8%，超過流行閾值，正式進入流行期。

疾管署副署長羅一鈞呼籲，今年流感流行期比往年提早兩周，以感染A型H1N1為多，但目前尚無死亡個案，疫情後續得視疫苗接種狀況、氣候變化等而定。由於聖誕跨年將至，民眾普遍外出過節，請務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，公共場合建議配戴口罩，以防病毒傳播。

羅一鈞說，據疾管署監測資料顯示，國內上周‭‬12月15至21日的急‬門診類流感就診數達10萬442人次，雖較前一周增加7.6‭%‬，但已比上一周21.2%趨緩不少；其中，急診類流感就診病例百分比為11.8%，已超過流行閾值11.5%，進入流行期。而新增的55例流感併重症病例中，以感染A型H1N1為多，50至64歲間就有20例；若以10月1日統計至昨天，流感重症個案50至64歲間有114例，占總數358例的32%。

對於流感併重症一周內突然暴增50多例，羅一鈞認為有兩原因導致。一是今年夏季流感持續，直到10月仍未到谷底而直接銜接冬季，導致冬季流感流行期與去、前年相比提早兩周。

其次是今年目前流行種類為H1N1，相對於以往的H3N2、B型流感來說，會對於中壯年引起重症、嬰幼兒引發腦炎的比例較高，因此導致個案數增加。未來則視疫苗接種狀況、社區病毒流行狀況、氣溫是否轉冷而定，預估疫情在明年春節時達到高峰。

羅一鈞表示，就目前觀察，近期社區流行病毒型別以A型H1N1為主，與今年四價流感疫苗吻合。若國際趨勢來說，日本疫情較往年提早，也高於流行基準值；韓國門診就診比亦高於基準值，其流行病毒型也為A型‭‬H1N1‬。而中國部分省分也已進入流行期，加拿大及美國亦高於基準值或流行閾值。若以世界衛生組織近期監測資料顯示，全球流行病毒型別以A型‭（‬74.9%‭）‬為主，並以H3N2為多；B型則以維多利亞株為主。因此也不排除疫苗病毒轉向可能。

疾管署表示，截至12月22日，全國公費流感疫苗接種數達285.7萬劑，尚餘89.8萬劑，學齡前幼兒、65歲以上長者均接種踴躍，接種人數分別較去年同期增加56%及26%。此外，今日和12月26日將配送共86.5萬劑，12月31日和1月3日再配送共142.1萬劑，即604萬劑將全數配送完畢。

公費流感疫苗已開始施打。 報系資料照片
公費流感疫苗已開始施打。 報系資料照片
分享

類流感流感疫苗疫情

延伸閱讀

疫情連3周上升 流感最快本周進入流行期

類流感就診人次突破九萬 預估最快本周進入流行...

一週逾9萬人就醫 流感最快近日進流行期

疫苗之亂 疾管署：加速配送 協助調度

她3度就醫未揪出麻疹 今確定住院期間害護理師...

影／公費流感疫苗存量無虞 還有202.7萬劑

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

氣候暖人口老？ 今年8月起流感重症數 月月都在高點

2019-12-24 11:31

跨年用力玩 對著飛翼許願 超High演唱會

2019-12-24 12:53

碰！精彩999秒煙火秀 閃耀跨年燦爛夜

2019-12-24 12:50

不再「純人工」 台大骨髓抹片將導入AI助診斷

2019-12-24 12:44

公務員起薪低於三萬卻一堆人搶？網中肯點關鍵：不是只看薪水

2019-12-24 12:00

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

流感重症增加 疾管署預估疫情在春節達高峰

2019-12-24 14:21

阿基師獻手藝 伴孤老饗耶誕大餐

2019-12-24 14:17

北市：中央將提早完成疫苗配送

2019-12-24 14:00

流感重症創高！552班次停課 逾半在北市

2019-12-24 13:59

家長怨：班級已有同學得流感 孩子還排不到疫苗

2019-12-24 13:58

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

就醫資料恐遭廠商綁架 管理規範卻還在健保署「研議」

2019-12-24 13:31

高雄茂林首見標放紫斑蝶 證實台灣蝶道絕非虛構

2019-12-24 13:25

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

10月大樂透頭獎兩得主 面像特徵都是厚耳垂、高鼻子

2019-12-24 12:49

天氣變化大 心衰竭停止呼吸 ECPR20分鐘成功搶救

2019-12-24 12:25

公費疫苗打太慢 藍委：過半染流感的國小生都是北市

2019-12-24 12:14

全台流感疫苗缺貨？ 北市：中央加速補貨中

2019-12-24 12:10

影／化療病患日增擔心副作用禁忌 奇美醫細說注意事項

2019-12-24 11:46

長榮文字機器人上線 輸進3萬句對話學「說話」

2019-12-24 11:36

影／搭高鐵記得翻翻座位網袋 捐款支持早療計畫

2019-12-24 11:15

紓解跨年人潮 台鐵元旦加開23班次

2019-12-24 10:34

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

春節第二波離島加班機昨開賣 華信、立榮這幾天客滿

2019-12-24 10:00

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

幕後團隊同時演出！ 驫舞新作展現劇場真相

2019-12-24 08:20

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

空汙致命？嬰兒、孕婦死亡率創新高

2019-12-24 00:06

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

基隆長庚增互動遊戲 病童玩嗨

2019-12-23 23:52

桃園版的不會上錯咖啡故事

2019-12-23 23:40

健康你我他／活絡油、藥布 不如老公親手按摩

2019-12-23 23:40

緬甸鴨掌少年想寫字 新光醫院助圓夢

2019-12-23 23:40
看更多

熱門文章

洗草莓能不能先拔蒂頭 行家揭真相

2019-12-23 14:56

消費稅變10%、離境日本多付稅！赴日旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

為什麼台灣人過聖誕節這麼認真？網指關鍵：商人的節日

2019-12-23 14:47

5歲男童狂做伏地挺身2個月練出腹肌 醫：母湯喔

2019-12-23 17:24

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

還沒選好尾牙戰袍？專家：想中大獎這兩色系超旺

2019-12-23 15:35

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

影／最快2021年 郵局ATM「刷臉」提款

2019-12-23 15:25

日本台灣守時觀念大不同 網分析：跟民族性有關

2019-12-23 18:20

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

缺貨1年、每秒狂賣3支！2019年10大唇膏熱賣色號全公開

2019-12-23 19:11

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

2019-12-23 22:38

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

卡式爐瓦斯罐為何爆炸？標準檢驗局列出14個注意

2019-12-23 15:02

每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

2019-12-24 00:00

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

手作毛毛蟲湯圓假可亂真 網起雞皮疙瘩：沒勇氣吃

2019-12-23 18:41

60歲確診失智症 女老闆沒被打敗

2019-12-23 23:40

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

國二生騎車跌倒竟雙手骨折 醫：體重95公斤加重傷勢

2019-12-23 15:30

高齡產婦突破三成 婦團批國健署過度責怪女性

2019-12-23 20:05

全台首座！氣象教育園區在彰化田中 明年三月啟用免費參觀

2019-12-23 15:03

搶春節假期高鐵票 12月25日凌晨開放購票

2019-12-23 17:19

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58

藝文工作者低薪血汗 調查獲10大藝文新聞榜首

2019-12-23 16:24

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

2019-12-23 19:25

咖啡渣也能這樣用 德國設計師發明環保「咖啡杯」

2019-12-23 19:54

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

台灣「無人旅店」進軍日本！WBF飯店集團跨海來台取經

2019-12-23 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top