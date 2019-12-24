流感進入流行期 新增55例流感併重症 入冬來最高

還沒施打疫苗民眾請注意，流感本周正式進入流行期。衛福部疾病管制署今公布新增55例流感併發重症病例，個案數為入冬來最高；而據監測資料顯示，上周急門診類流感就診破10萬人次，流感就診百分比為11.8%，超過流行閾值，正式進入流行期。

疾管署副署長羅一鈞呼籲，今年流感流行期比往年提早兩周，以感染A型H1N1為多，但目前尚無死亡個案，疫情後續得視疫苗接種狀況、氣候變化等而定。由於聖誕跨年將至，民眾普遍外出過節，請務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，公共場合建議配戴口罩，以防病毒傳播。

羅一鈞說，據疾管署監測資料顯示，國內上周‭‬12月15至21日的急‬門診類流感就診數達10萬442人次，雖較前一周增加7.6‭%‬，但已比上一周21.2%趨緩不少；其中，急診類流感就診病例百分比為11.8%，已超過流行閾值11.5%，進入流行期。而新增的55例流感併重症病例中，以感染A型H1N1為多，50至64歲間就有20例；若以10月1日統計至昨天，流感重症個案50至64歲間有114例，占總數358例的32%。

對於流感併重症一周內突然暴增50多例，羅一鈞認為有兩原因導致。一是今年夏季流感持續，直到10月仍未到谷底而直接銜接冬季，導致冬季流感流行期與去、前年相比提早兩周。

其次是今年目前流行種類為H1N1，相對於以往的H3N2、B型流感來說，會對於中壯年引起重症、嬰幼兒引發腦炎的比例較高，因此導致個案數增加。未來則視疫苗接種狀況、社區病毒流行狀況、氣溫是否轉冷而定，預估疫情在明年春節時達到高峰。

羅一鈞表示，就目前觀察，近期社區流行病毒型別以A型H1N1為主，與今年四價流感疫苗吻合。若國際趨勢來說，日本疫情較往年提早，也高於流行基準值；韓國門診就診比亦高於基準值，其流行病毒型也為A型‭‬H1N1‬。而中國部分省分也已進入流行期，加拿大及美國亦高於基準值或流行閾值。若以世界衛生組織近期監測資料顯示，全球流行病毒型別以A型‭（‬74.9%‭）‬為主，並以H3N2為多；B型則以維多利亞株為主。因此也不排除疫苗病毒轉向可能。