長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包
人手一機時代，運用AI文字客服機器人已成趨勢，長榮航空即日起宣布進入AI智能世代，AI文字客服機器人「EVA」正式報到，提供旅客24小時服務，可透過官網或是APP詢問，不分地域或時間，從訂位票務、班機時間等皆可問，大幅提高便利性。
長榮航空即日起推出AI智能客服，以文字客服機器人EVA提供服務，讓旅客可以在第一時間透過官網或是APP詢問問題，包含訂位票務、班機到離時刻、特殊需求、官網以及APP購票諮詢、行李額度諮詢、基本機場運務等，將近500項專業知識查詢。
不過，若是在文字客服機器人EVA也無法回答出問題時，長榮航空表示，旅客只要用會員身分完成登入，時間若是正常上下班期間，就可以轉接為專人服務，讓AI智能客服與真人服務合作，提高客服效率。
談及文字機器人建立過程，長榮航空表示，文字機器人聰明與否，取決於如何教會他，就如同新生嬰兒應答學習過程，在此機器人系統開發過程，灌輸了3萬句對談語料，讓機器人逐步上軌道。同時也提到，中文的語意具多樣化與高複雜特性、旅行對話也經常會中英文夾雜，因此要教會機器人是更高難度的挑戰。此外，文字機器人EVA目前第一階段先於官網及APP提供繁體中文服務，未來將視成效及需求，逐步提供其他社群通訊軟體管道及不同語言版本的服務。
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