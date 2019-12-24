長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

人手一機時代，運用AI文字客服機器人已成趨勢，長榮航空即日起宣布進入AI智能世代，AI文字客服機器人「EVA」正式報到，提供旅客24小時服務，可透過官網或是APP詢問，不分地域或時間，從訂位票務、班機時間等皆可問，大幅提高便利性。

長榮航空即日起推出AI智能客服，以文字客服機器人EVA提供服務，讓旅客可以在第一時間透過官網或是APP詢問問題，包含訂位票務、班機到離時刻、特殊需求、官網以及APP購票諮詢、行李額度諮詢、基本機場運務等，將近500項專業知識查詢。

不過，若是在文字客服機器人EVA也無法回答出問題時，長榮航空表示，旅客只要用會員身分完成登入，時間若是正常上下班期間，就可以轉接為專人服務，讓AI智能客服與真人服務合作，提高客服效率。