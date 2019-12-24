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不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

台彩威力盃少棒賽，今年12月在花蓮舉辦第七年。台彩今表示，這場賽事最一開始是來自於一位中獎人「威力叔叔」，慷慨捐出1.2億元，讓全台的小朋友都能實現打棒球的夢想，該賽事目前已成為培育國手的搖籃。

2012年12月6日威力彩頭獎累積18.16億元，當天有三位幸運得主中獎，每一位各得6.05億元。其中有一位中獎人是花蓮人，他過去曾作為棒球選手，但因經濟狀況不好，不得已放棄。中獎後決定捐1.2億元，希望回饋故鄉，在花蓮長期舉辦全國性少棒賽，讓花蓮與全國小朋友都實現打棒球夢想。

台彩總經理蔡國基表示，這是公益彩券史上單筆捐贈運動賽事史上最高紀錄，也是少棒賽史上獎金最高的賽事。威力盃一場經費約600萬元，約可舉辦20場、一年一場，這場賽事總獎金高達200萬，其中冠軍100萬、亞軍50萬、季軍20萬、第四名10萬、第五到八名是各5萬。每年12月6日舉辦四天賽事，各縣市報名一隊，花蓮可以報名兩隊，參賽與交通吃住經費中全包，今年第七屆除馬祖外，全台共21隊參賽。

蔡國基透露，小朋友都稱這位中獎人叫「威力叔叔」，他都會在球場看球。得名後的獎金是給各縣市政府請領，提供給球隊設備添購、訓練、對外參賽與移地訓練等。像今年U12少棒賽中，就有14位小國手打過威力盃。很多小朋友都是第一次代表自己縣市來參加，覺得很光榮。

台彩威力盃今年邁入第7年，成為每年全台各縣市少棒隊的重要賽事。圖／台彩提供
台彩威力盃今年邁入第7年，成為每年全台各縣市少棒隊的重要賽事。圖／台彩提供
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