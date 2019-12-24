不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

台彩威力盃少棒賽，今年12月在花蓮舉辦第七年。台彩今表示，這場賽事最一開始是來自於一位中獎人「威力叔叔」，慷慨捐出1.2億元，讓全台的小朋友都能實現打棒球的夢想，該賽事目前已成為培育國手的搖籃。

2012年12月6日威力彩頭獎累積18.16億元，當天有三位幸運得主中獎，每一位各得6.05億元。其中有一位中獎人是花蓮人，他過去曾作為棒球選手，但因經濟狀況不好，不得已放棄。中獎後決定捐1.2億元，希望回饋故鄉，在花蓮長期舉辦全國性少棒賽，讓花蓮與全國小朋友都實現打棒球夢想。

台彩總經理蔡國基表示，這是公益彩券史上單筆捐贈運動賽事史上最高紀錄，也是少棒賽史上獎金最高的賽事。威力盃一場經費約600萬元，約可舉辦20場、一年一場，這場賽事總獎金高達200萬，其中冠軍100萬、亞軍50萬、季軍20萬、第四名10萬、第五到八名是各5萬。每年12月6日舉辦四天賽事，各縣市報名一隊，花蓮可以報名兩隊，參賽與交通吃住經費中全包，今年第七屆除馬祖外，全台共21隊參賽。