就醫資料恐遭廠商綁架 管理規範卻還在健保署「研議」

衛福部全民健保署今年3月開放廠商App申請介接民眾健康存摺資料，至今已有9個App已正式上架，其實潛藏個資被賣掉的隱憂，但相關管理規範還在躺在健保署內研議中。

全民健保署開放提供健康存摺系統軟體開發套件（software development kit, SDK）透過此SDK可讓第三方APP介接健康存摺，短短9個月已有71家廠商來申請，申請廠商以34家資訊廠商為最大宗，另有21家醫事機構、10個政府或學術、5家商業保險公司、1間非營利組織。9家已正式上架App的廠商包括4家健康管理公司、3家醫院、1家保險公司、1家網路認證公司。

廠商除了能取得民眾三年內就醫資料，還能透過額外同意的方式，持續取得新資料。看似利於民眾健康管理的工具，其實潛藏隱憂，因為後續廠商如何設下條件綁架民眾的「同意」，甚至將介接技術賣給更多業者利用，目前都被認為是「民眾和廠商之間的事」。

這套工具的強大延伸性，引起許多病友及民眾擔憂自己的資訊被綁架，大量就醫紀錄可能被用於提高投保條件或拒絕理賠的依據。健保署企劃組組長張鈺旋表示，健保署相信第三方良善意圖以及民眾知能的立場，同時也可以理解「保險公司和消費者的立場有時候是互斥的」，因此預計今年底要推出管理規範，公告後立即上路。預計將規範使用目的須符合公共利益、公共衛生，也會排除陸資企業。

健保署目前不僅無法掌握160萬健康存摺使用者當中，有多少人已授權業者使用資料、授權條件如何，也無法得知業者資料是否外流或被轉手給其他業者。民眾若認為企業之隱私條款、要求的資料有不合理之處，或要取消同意，得自己想辦法向企業反應。

對於來申請介接的企業，健保署不但免費提供民眾健保資料，目前申請成功的台灣網路認證公司，健保署甚至還要付給對方認證費。但該公司日後將技術再轉賣哪些其他保險公司、醫院、企業去介接健保資料，與健保署無關。