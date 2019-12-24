高雄茂林首見標放紫斑蝶 證實台灣蝶道絕非虛構

紫斑蝶南飛越冬絕非虛構，台灣紫蝶生態保育協會蝶谷調查員廖金山日前在高雄茂林瑟捨谷調查與拍攝，發現一隻標記著「FC922」字樣的斯氏紫斑蝶，溯源是今年9月間從苗栗飛牛牧場標放，證實這隻南遷蝶谷越冬的紫斑蝶，至少飛行173公里，近半個台灣的距離，是茂林國家風景區管理處執行保育監測計畫執行8年以來，重大的突破。

茂林國家公園管理處表示，民國98年88風災重創高雄茂林紫蝶幽谷，近年來管理處種植大量蜜源植物，投入保育，蝶谷紫斑蝶數量逐漸增多，生態亦趨穩定，其中茂林第一大蝶谷瑟捨谷去年約18萬隻，今年已超過20萬隻，是近年的最大量，而目前整個茂林區紫斑蝶數量推估約40萬隻。

茂管處自民國100年起執行紫蝶幽谷保育監測計畫，透過標放觀察紫蝶生態，日前調查員廖金山過濾拍攝調查的照片，發現一隻寫著「FC922」的斯氏紫斑蝶，經確認是台灣紫蝶生態保育協會理事長李銘崇今年9月22日在飛牛牧場標放的紫斑蝶。

台灣紫蝶生態保育協會表示，當時共標放98隻，其中一隻歷經90天後被發現，這是歷年來第一隻被發現南遷的紫斑蝶，紫蝶義工興奮不已，計算紫蝶飛行的里程，至少173公里，首度證實茂林紫蝶幽谷的紫蝶，確實是來自北部。