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台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台鐵成功追分段鐵路雙軌化預計明年1日3日完工，交通部長林佳龍今天上午前往視察，並致贈工程人員加菜金。林佳龍說，他追線雙軌化即將完工，是他築的夢、自已來圓夢；目前全台灣單軌鐵道東部只剩花東和南迴線，西部走廊這麼重要的交通要道，竹南到烏日海線共92公里，在成追線雙軌化後，還有一段40公里是單軌，沒有辦法南北對開，大台中的山海環線審查中，由交通部來促成。

林佳龍指出，西部海線這一段40公里的雙軌化，工程預算約250億元，路廊以鐵路局為主，相對不需要太複雜的徵收、補償、都市計畫配合，時間上可像成追線雙軌一樣，在3、5年內完成。花東的鐵路電氣化，南迴鐵路未來也有雙軌，不能漏掉海線這一段，不管地方政府態度，凡是交通部能做的，積極來推動。

林佳龍說，串連台中山線、海線，形成「微笑線」的重要交通建設，他擔任台中市長任內，積極與交通部、台鐵溝通協調，很高興經過3年，即將在明年1月3日雙軌化、雙向對開。他在台中市長任內提出大台中山守線「山海環線」，很多人笑他，現在當交通部長實現，已跨出第一步。

他指出，這條線是大台中山守線「下環微笑線」，長度2.2公里，雙軌化後會產生很大效應，不只台鐵山線與海線，烏日高鐵三鐵共站，加上高鐵、捷運綠線，將成為重要的轉運中心，相信對台中山海屯市區整合無縫接軌，也把彰投苗整合到大台中生活圈，雖然是小小成追線雙軌化，意義深遠，對於工程人員日夜趕工他充滿感謝，也很高興成追線能即將完工。

交通部長林佳龍（前排右二）今天上午視察台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程。記者趙容...
交通部長林佳龍（前排右二）今天上午視察台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程。記者趙容萱／攝影
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林佳龍台鐵高鐵

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