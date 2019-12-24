北市：中央將提早完成疫苗配送

今年公費流感疫苗延遲開打又缺貨，不少人打不到流感疫苗，更傳出有不少班級因流感停課。北市衛生局指出，本月中確實合約醫療院所陸續面臨公費疫苗不夠打的情況，中央原定18日到月底分三批次配給北市9.7萬劑，如今改增加三批次14.6萬劑，應可緩解缺貨情況；原定明年1月13日才能完成台北全部70萬550劑配送，也預計提早到1月3日。

北市衛生局統計，北市公費疫苗今年要有70萬550劑，11月15日公費開打到12月23日，已取得43萬3760劑、接種29萬3901人。北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，除了12月疫苗到貨量增加，明年分五批次供給地方政府疫苗的期程，也提早集中在1月3日要完成。