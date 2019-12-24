10月大樂透頭獎兩得主 面像特徵都是厚耳垂、高鼻子

台彩今透露十月份兩位大樂透頭獎中獎人故事，值得留意的是，10月接連開出三天大樂透頭獎，且碰巧都開在中部，各開在台中、南投、彰化。其中的兩位中獎人都有共同特徵，都是男性，且皆擁有耳垂厚、鼻子高兩大特徵。

台彩總經理蔡國基透露，10月18日大樂透頭獎7.7億元開在台中市西屯區，中獎人是男性、已婚，年齡50到59歲，是台中當地人，職業是自營商。特徵是耳朵大、耳垂厚、鼻子高、長型臉、身材瘦高。

蔡國基表示，該中獎人說他買彩券已買十年，最高曾經中過今彩539的次獎50元，刮刮樂最高則中過5000元。他最常買的大樂透、威力彩與今彩539，每次買約500元到100元。中獎這次是先買大樂透與今彩539各50元，再買一張刮刮樂300元。他刮刮樂先刮中300元，再拿其中100元再加碼買兩注大樂透，其中一注中頭獎，是電腦選號。

對獎當天，他女兒看到投注站開出頭獎，叫爸爸去對獎，中獎人用手機上網對獎，第一張沒有中、第二張發現六個號碼全中，不敢相信，拿給女兒再對一次，全家都不敢相信。該中獎人最後包給投注站紅包68萬、捐給中信慈善基金會400萬元，剩下做不動產與儲蓄險等理財。

另今年10月25日也開出大樂透頭獎一億元，開在彰化縣，中獎人也是已婚男性，年齡約40到49歲，特徵是方形臉、鼻子高、耳垂厚、眼睛長、雙眼皮。他是在與太太載小孩去上課時，經過投注站時下車去買兩注大樂透，第一注自選、第二住電腦選號，中獎的是第二注。

中獎人向蔡國基透露，他平常都買大樂透與今彩539，一個月買兩次，每次買100到200元。對獎當天，中獎人早上出門買早餐，順便買報紙，就在車上對獎。看到號碼全中，心跳加速、頭暈一陣子，深呼吸後才有辦法把車開回家，回家立刻把太太叫醒，說中了頭獎、睡不著了。該中獎人給投注站紅包36萬元，捐贈給多家慈善機構高達840萬元，捐贈超過10%，剩下購買利變型壽險做理財。他透過台彩告訴民眾：「認真生活、心存善念，就有機會中獎。」