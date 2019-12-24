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不再「純人工」 台大骨髓抹片將導入AI助診斷

2019-12-24 12:44聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台大醫院收治全台大部分的白血病病患，患者抽血檢查發現異常時，會藉由骨髓穿刺檢查進行確診，但檢驗血液細胞上，目前以醫檢師人工方式透過顯微鏡檢視分類細胞，不僅耗時也費力。

台大醫院今宣佈，與科技公司兩年多合作下，研發建立「骨髓抹片AI自動分類計數系統」，目前已進入試驗階段，期未來透過全台資料量最大的台大骨髓細胞資料庫，並結合AI人工智慧運算，進行相關血液細胞辨識分類，輔助醫檢師與醫師進行相關疾病診斷。

台大檢驗醫學部主任周文堅表示，台大醫院在骨髓抹片上，一直以來都是以傳統的老師傳承方式，來維持醫檢師優秀技術。而台大每年約有2500件血液檢體，藉由骨髓穿刺，取出骨髓液做成抹片，染色後進行分類計數。

而檢驗血液細胞必須先經由醫檢師透過顯微鏡、以人工方式來進行至少500顆細胞分類計數，平均一張影像判讀就需半小時，若抹片差異大則更久，不僅耗時也傷眼力。因此若能及早發現、診斷，就能更快提供治療。

周文堅說，從2017年下半年起，醫院與雲象科技合作研發AI自動分類計數系統，在十名醫檢師投入下，現已建立出世界最大標註資料集，擁有超過35萬顆細胞標註、兩萬張高解析影像，目前仍在持續增加中。

周文堅說，骨髓裡面含有非常多種細胞，過去人工判讀相當費力，需長久的經驗累積，但藉由AI的輔助，判斷結果較客觀，且可經由訓練加強準確度，預估可減少50％的計算時間。不過他也強調，AI的出現並非要取代醫檢師與醫師，而是輔助骨髓細胞的分類後，亦需仰賴醫師的綜合判斷。

雲象科技執行長葉肇元表示，該系統判讀的準確度已近九成，下一步將進行臨床試驗，預估申請通過上市，最快約需半年時間。

傳統人工判讀，一張影像平均耗時半小時，不僅耗時也傷眼力。記者簡浩正／攝影
傳統人工判讀，一張影像平均耗時半小時，不僅耗時也傷眼力。記者簡浩正／攝影
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台大醫院今宣佈，與科技公司兩年多合作下，研發建立「骨髓抹片AI自動分類計數系統」...
台大醫院今宣佈，與科技公司兩年多合作下，研發建立「骨髓抹片AI自動分類計數系統」，目前已進入試驗階段，期未來結合AI運算進行相關血液細胞辨識分類，輔助醫檢師與醫師疾病診斷。記者簡浩正／攝影
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目前該系統判讀的準確度已近九成，下一步將進行臨床試驗。記者簡浩正／攝影
目前該系統判讀的準確度已近九成，下一步將進行臨床試驗。記者簡浩正／攝影
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