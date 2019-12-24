天氣變化大 心衰竭停止呼吸 ECPR20分鐘成功搶救

一名約70歲男性病患因為心臟瓣膜問題，造成心衰竭及急性肺水腫，送醫時已呼吸衰竭，經緊急插管仍無法將血氧提升，隨即失去脈搏心跳停止，醫護人員立即啟動ECPR(葉克膜和心肺復甦術)，經20分鐘搶救，成功維持該病患生命徵象，讓病患有機會接受後續的心瓣膜修補術。

中國醫藥大學新竹附設醫院急診室主任游俊豪指出，最近天氣多變化，病患因為心血管疾病而就醫者明顯增多，目前該院急診科與心臟外科團隊已經合作搶救數名心跳休止患者。

游俊豪表示，CPR (心肺復甦術) 是指在心跳休止的患者上，利用胸部按壓迫使血液流動，搭配擠壓進入肺中的氧氣，使些許充氧血流可以灌注重要器官如腦和心臟，延緩缺氧傷害，並期待心臟能夠因此恢復正常搏動。ECMO (葉克膜)是指用導管與幫浦將患者缺氧靜脈血液引出，利用氧合機使血液攜帶氧氣，再來用導管將送回充氧血，以維持器官氧氣供應。結合上述兩者發展而來的心肺復甦術簡稱ECPR。

游俊豪表示，根據統計，若到院前就心跳停止，最終急救存活率大概只有2～3%，如果心臟停止發生在醫院內，透過即時高品質CPR搶救存活率大概20%，如果再加入葉克膜並持續高品質CPR搶救，存活率可提高到40%，ECPR明顯改善病患存活率。