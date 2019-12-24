公費疫苗打太慢 藍委：過半染流感的國小生都是北市
國民黨立委林奕華和李彥秀今天舉行記者會，指出流感疫苗施打效率差，學生感染流感的情況嚴重；根據教育部資料顯示，截至本月初，全國已有522班次停班，共有1940位學生感染。其中以國小最為嚴重，台北市也因為學生較多，過半染流感的國小生都是台北市學生，計有近萬家庭受影響。
林奕華指出，今年流感疫情嚴重，學生從11月15日分批接種，但是直到本月初，全國停班次552，1940位學生確定感染，國小佔總停班數77%，感染數則佔67%。56%的停班國小發生在台北市，以及51%的國小感染人數為台北市學生。
林奕華表示，12月即將進入流感高峰期。根據規定，只要三天內一班有兩名學童流感確診，就必須停班五天。由於國小學童年紀較小，若是停班，則家長就必須請家庭照護假看顧幼童，間接造成家長的極大的負擔。這樣的影響也會因學童年齡越小，對家長的影響越大。
另外，林奕華指出，台北市教育局的數據與教育部有極大落差，根據台北市政府提供資料顯示，光是9月到12月，台北市國小有320班停班，影響人數高達9077人，等於光是今年流感季節，台北市至少就有將近1萬個家庭受到影響。
林奕華表示，教育部為了救選情，提供給立委辦公室的資料竟是美化版。教育部給的資料寫影響人數又括弧寫標註疾病人數，有誤導立委嫌疑。是否是選舉年為了粉飾太平，故意選擇公佈影響較少的數據，讓立委和外界誤以為這次流感對學生影響極小。
除了學童與學生，李彥秀指出，6個月以上至國小入學前的幼兒，是12月8日起才開始實施接種，幼兒要等到4週後再接種第2劑，直到產生完整保護力，可能已經遇到流行期，甚至到了過年的疫情高峰。且4週後，賽諾菲的公費流感疫苗有沒有足夠的存量能夠讓幼兒接種，讓幼兒能順利完成第2劑施打？
李彥秀說，明年農曆年較早，第2劑施打的時間可能剛好落在農曆連假期間，家長憂心，屆時要去哪裡施打流感疫苗。會不會影響醫事人員或衛生所人員的休假。
李彥秀說，許多家長更擔心，因為「孕婦、6個月內嬰兒」的父母，以及托育機構內的人員，都要等到明年元旦起，才開始施打公費疫苗，這樣的進度，恐成幼兒防疫的破口。李彥秀表示，蔡政府自豪國家照顧幼兒政策完善，但連流感疫苗的施打都如此卡卡，疾管署必須給家長一個保證，降低民眾恐慌。
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