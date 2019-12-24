全台流感疫苗缺貨？ 北市：中央加速補貨中

今年公費流感疫苗延遲開打又缺貨，不少人打不到流感疫苗，入冬後北市更傳出有不少學校班級因流感停課；北市衛生局指出，本月中確實合約醫療院所陸續面臨公費疫苗不夠打的情況，但中央原定本月18日到月底分3批次配給北市9.7萬劑，如今改增加3批次14.6萬劑，應可緩解缺貨情況，原定1月13日才能完成台北全部70萬550劑配送，也預計提早到1月3日。

根據北市衛生局統計，北市公費疫苗今年要有70萬550劑，11月15日公費開打到12月23日已取得43萬3760劑、接種29萬3901人，目標296所高中、國中、國小已完成203校疫苗接種；而65歲以上長者、學齡前幼童則分別有8萬9590人、3萬6385人接種；第一、二階段接種對象各配發17萬多劑，其餘配給醫事人員使用，醫事人員已有6萬8740人接種。

衛生局疾病管制科長余燦華表示，中央原定本月18日、26日、30日分別配送3.2萬、3.2萬、3.3萬劑疫苗，如今追加配送次數與劑量，分別為20日3.7萬多劑、24日3.7萬多劑及31日7萬多劑，應可緩解月中起合約醫療院所公費疫苗缺貨的問題。