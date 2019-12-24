55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

「我沒抽煙，也沒有家族病史，為什麼會這樣？」53歲張姓女子日前到台北慈濟醫院健康檢查，卻發現左、右肺部出現毛玻璃狀病變，前往胸腔外科門診，胸腔外科醫師鍾政錦懷疑為「多發性肺癌」，透過胸腔內視鏡手術，切片確診為第一期肺腺癌，張女康復後，持續門診追蹤。

根據衛福部資料顯示，肺癌高居國人癌症死因之首，台灣每年有超過9千人死於肺癌，每年新診斷罹患肺癌者約有1萬3千人。隨著生活形態與空氣品質改變，肺癌好發族群也不再僅是菸癮者及具肺癌家族史者。鍾政錦說明，民眾健檢意識提升，加上篩檢工具普遍，近一兩年診斷出罹患多發性肺癌的患者日益增加。

鍾政錦表示，過往若在病人肺部發現2處以上的病灶，多視其為轉移性末期癌症，僅能透過化療、放療等內科保守療法治療，5年存活率小於10%，但醫學觀念日益進步，近年發現在同樣的致癌因子和基因下，左、右肺有極大可能同時出現病變。

鍾政錦指出，常見肺癌細胞的組織型態有腺癌、鱗狀細胞癌、小細胞癌，胸腔科醫師評估電腦斷層與正子攝影等影像，若無擴散，便會透過胸腔鏡切除病灶進行化驗，許多病患在病理化驗後，若發現2處病灶為不同癌症型態或同為癌前病變、第一期肺癌等原位癌時，便可確定為多發性肺癌，此時如能將腫瘤徹底切除，將可有效提升5成以上存活率。

現今肺癌手術以單孔胸腔內視鏡手術為主，醫師會考量術後肺功能的保留，視多患者的腫瘤大小、位置及期別，選擇楔狀切除、肺節切除、肺葉切除或肺段切除。鐘政錦表示，有別於傳統胸腔鏡手術至少需要2至3個小傷口才能完成手術，此技術需經由肋骨間隙或劍突下進入胸腔，一個傷口便可在一次手術中，同時切除左肺與右肺的病灶，雖然難度較高，但傷口小、組織傷害少、疼痛度低且復原時間快，讓病人可獲得更好的預後與生活品質。