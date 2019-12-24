貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

貧血可能使人在高海拔地區出現更嚴重的缺氧現象，一名50歲女性患有貧血而不自知，日前至西藏旅遊，雖然事先預防性地服用高山症藥物，但仍出現喘氣、噁心、嘔吐、劇烈頭痛等症狀，吃止痛藥也無效。返台後就醫確診有缺鐵性貧血，醫師判斷應是這趟旅程不適的主因。

書田診所家醫科主任醫師周明文表示，人經由呼吸讓氧氣進到肺部，透過心臟、血液、血紅素等循環系統將氧氣送到體內各組織，使身體正常運作。由於高海拔地區的大氣壓力與空氣含氧量較低，血紅素可結合的氧氣較少，因此可能使身體組織缺氧產生不適，嚴重時會造成高山症。

一般人到高山，會用代償機轉來適應低氧環境，短期代償機轉包括心跳加快、呼吸加速，長期代償機轉則是增加血紅素。但如果是貧血患者，會因為體內血紅素較少，使得身體組織能獲得的氧氣比健康者更少，因而較易出現缺氧症狀。

缺氧引發高山症症狀包括頭痛、頭昏、失眠、噁心、嘔吐、厭食、虛弱等，嚴重者可能產生腦水腫導致步履不穩、嗜睡、昏迷，或是肺水腫造成呼吸困難，持續惡化則可能有生命危險。當高山症發生時，應儘快向低海拔處移動，同時給予氧氣治療、藥物治療及休息。