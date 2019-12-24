影／化療病患日增擔心副作用禁忌 奇美醫細說注意事項

衛福部統計癌症已連續37年居台灣人民十大死因之首，病患日增，許多需接受化療卻很擔心各種副作用與禁忌，奇美醫學中心藥劑部今天發表他們製作的31種多媒體衛教內容，強調可以降低化療病人恐慌；藥劑部藥師林志遠表示，化療飲食主要避免生食其餘多無禁忌，但是還是有一些食物要避免，更不要迷信中藥偏方，中西合併治療常有助病患，但一定要到醫院避免道聽塗說。

藥師林志遠建議，病人接受化學治療後抵抗力變差，化療後一周內盡量避免前往公共場合，前往人多的地方應戴口罩避免感染；避免食用未煮熟的食物例如生菜、生魚片、未煮沸過的水等，尤其外賣飲料使用的水來源不明或者坊間冰品因冰塊製作用水來源多不確定，盡量少喝。

而化療後平日活動應盡量避免受傷產生傷口，易導致傷口感染或較不易止血；為減少化療後發生噁心嘔吐，可暫時食用較清淡的食物或避免平常容易反胃的食物。

林志遠也提醒病患和家屬，接受化學治療若發生發燒超過38.5℃，嚴重腹瀉，異常出血不止等症狀，一定要儘速回診就醫。

奇美表示，藥劑部針對門診首次接受化學治療病人衛教，針對不同癌別及不同化療組合制訂標準化衛教內容，並訓練專責的化療衛教藥師，運用平板電腦幫病人進行衛教並進行認知度及滿意度的前後測。

首次化學治療衛教內容針對常見6大癌症大腸直腸癌、乳癌、頭頸癌、胃癌、肺癌、食道癌，共製作31種衛教內容，根據病人施打化療組合進行客製化衛教。衛教內容包含預計施打的化學治療療程、化療藥品可能造成的副作用、學習如何改善化療藥品引起的副作用及相關注意事項。

除了藥師親自衛教化學治療衛教內容，藥劑部也針對60種化療注射針劑製作藥品衛教單張，病人回家後掃瞄藥袋QR code即可獲得化療藥品相關資訊。

奇美藥劑部統計2018年1月至2019年11月，共衛教350位門診首次接受化學治療的病人，平均每個月約14人，其中以頭頸癌病人比率最高約50%，其次分別為大腸直腸癌23%及乳癌17%。

門診化療病人使用藥品種類最多為鉑金類約佔50%，鉑金類化學藥品常見副作用為感覺神經異常，血球低下，若使用較高劑量則容易引起噁心嘔吐。

病人衛教前後進行認知度測驗，超過九成病人的後測成績優於前測，顯示病人於藥師衛教後可提升對於化療副作用的認識，對於衛教內容尚有疑慮的病人，藥師亦會再次加強衛教內容。另外調查病人的滿意度，超過95%病人對於化療整體衛教的滿意度為非常滿意。

林志遠說，癌症治療包含手術、化學治療、標靶治療、放射線治療及免疫治療，隨著癌症人數增加，化學治療的病人數也跟著提高。一般來說，化學治療產生的不良反應，會影響病人對於接受治療的順從性。

研究指出，藥師介入和完整衛教可提高病人自我照護的能力及增加病人治療安全；另配合多媒體衛教方式，更可提高衛教完成率由63.7%至99%及增加病人接受治療的順從性由62%至80%。

今天奇美醫學中心院內討論的案例是65歲女病患，11月時血液腫瘤科診斷為乳房惡性腫瘤後，醫師建議先接受化學治療後再手術，施打小紅莓類化學藥品及烷基化藥品，每三周打一次一個療程，預計連打四個療程後再手術。