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氣候暖人口老？ 今年8月起流感重症數 月月都在高點

2019-12-24 11:31聯合報 記者羅真／台北即時報導

公費流感疫苗已開始施打。圖/本報系資料照片
公費流感疫苗已開始施打。圖/本報系資料照片
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衛福部疾管署傳染病統計數據顯示，今年的流感併發重症數創近五年新高，且流行趨勢似乎有變化，每月的流感併發重症數均有一、兩百餘人，夏季病例數比春秋甚至冬季為高。

醫界表示，這個現象可能與人口老化與氣候變化有關，主管機關的當務之急是公布更細的重症族群資料，讓民眾有更多訊息評估是否應自費接種。

衛福部疾管署傳染病統計數據顯示，今年截至上周的流感併發重症數有2158例，數字已是近五年最高。今年每月重症數都較去年多，8月開始，月月是近五年新高，每月病例數在130到243例不等；去年12月重症病例數共97例，本月截至上周已有95例。

台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，流感重症病例數增加可能反映人口老化，預期未來病例數會越來越多。其他可能原因還包括病毒本身可能有輕微改變，以及空氣汙染問題沒改善，為人口免疫力與感染流感帶來風險。

黃立民表示，流感病例似乎越來越不集中於冬季、趨向一年四季都有流感，這個現象可能源於氣候暖化，「民眾唯一能做的事是顧好自己的健康」。他說，應戒除菸酒、避免三高慢性病、均衡飲食多運動，該接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗時應盡速接種。

中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢表示，流感病例數與重症數可能受氣候變化影響，但今年的統計數據升高，是否是氣候暖化帶來的影響，可能需要更長期的觀察才能下定論。

王任賢表示，流感基本上是輕症，但若沒有抗體，就可能變成重症。流感重症監測是對病毒株毒性的監測，今年8月起流感重症病例增加，顯示今年的病毒株毒性較強，預防之道就是要接種疫苗。

不過，今年疫苗供貨較晚，即使符合公費資格，許多民眾也感到好難等。雷小姐的孩子念國中，學校已流行A流，但疫苗接種通知單至今尚未寄達。彭小姐的兒子就讀小學，公費疫苗開打一個多月才輪到他們打，「在那之前我自己抓去打自費的」。

王任賢表示，主管機關應公布更細的流感重症數據，除了年齡結構，還應告知民眾哪些職業族群、哪些慢性病族群在今年更易感染演變成重症，這樣民眾才有更充分的資訊評估是否應自費接種。

全國全部全部流感併發重症本土病例及境外移入病例同期比較趨勢表。資料來源／衛福部疾...
全國全部全部流感併發重症本土病例及境外移入病例同期比較趨勢表。資料來源／衛福部疾管署
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