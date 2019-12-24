氣候暖人口老？ 今年8月起流感重症數 月月都在高點

公費流感疫苗已開始施打。圖/本報系資料照片 分享 facebook 衛福部疾管署傳染病統計數據顯示，今年的流感併發重症數創近五年新高，且流行趨勢似乎有變化，每月的流感併發重症數均有一、兩百餘人，夏季病例數比春秋甚至冬季為高。

醫界表示，這個現象可能與人口老化與氣候變化有關，主管機關的當務之急是公布更細的重症族群資料，讓民眾有更多訊息評估是否應自費接種。

衛福部疾管署傳染病統計數據顯示，今年截至上周的流感併發重症數有2158例，數字已是近五年最高。今年每月重症數都較去年多，8月開始，月月是近五年新高，每月病例數在130到243例不等；去年12月重症病例數共97例，本月截至上周已有95例。

台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，流感重症病例數增加可能反映人口老化，預期未來病例數會越來越多。其他可能原因還包括病毒本身可能有輕微改變，以及空氣汙染問題沒改善，為人口免疫力與感染流感帶來風險。

黃立民表示，流感病例似乎越來越不集中於冬季、趨向一年四季都有流感，這個現象可能源於氣候暖化，「民眾唯一能做的事是顧好自己的健康」。他說，應戒除菸酒、避免三高慢性病、均衡飲食多運動，該接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗時應盡速接種。

中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢表示，流感病例數與重症數可能受氣候變化影響，但今年的統計數據升高，是否是氣候暖化帶來的影響，可能需要更長期的觀察才能下定論。

王任賢表示，流感基本上是輕症，但若沒有抗體，就可能變成重症。流感重症監測是對病毒株毒性的監測，今年8月起流感重症病例增加，顯示今年的病毒株毒性較強，預防之道就是要接種疫苗。

不過，今年疫苗供貨較晚，即使符合公費資格，許多民眾也感到好難等。雷小姐的孩子念國中，學校已流行A流，但疫苗接種通知單至今尚未寄達。彭小姐的兒子就讀小學，公費疫苗開打一個多月才輪到他們打，「在那之前我自己抓去打自費的」。