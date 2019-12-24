影／搭高鐵記得翻翻座位網袋 捐款支持早療計畫

搭高鐵也能做愛心。連續舉辦11年的台灣高鐵「高速傳愛助舉計畫」，明年元旦再度啟動。台灣高鐵公司說，至明年3月2日止，座位網袋內的信封即可捐款，一同讓早期療育深入偏鄉，協助遲緩兒成長。

台灣高鐵自2010年起，每年定期推動高速傳愛助學計畫，歷年來已累計募得善款逾新台幣1.2億元，幫助超過2萬4千名弱勢學童安心學習。

今天上午台灣高鐵公司董事長江耀宗與唐氏症基金會董事長林正俠，共同主持2020「高速傳愛助學計畫」記者會，偕同公益大使溫昇豪，邀請高鐵旅客及社會大眾，透過高鐵列車與車站，把溫暖與關懷傳遞到台灣的每一個角落。

江耀宗說，永續關懷一直是台灣高鐵公司致力發展企業4T策略主軸中的一個重要方向，而教育正是開懷下一代最好的方式。高鐵通車營運屆滿13年之際，旅運總人數將突破6億大關，希望旅客透過車上捐款箱、網路等管道，投注愛心。

林正俠則說，自己是個唐寶寶的父親，深知早療是個很重要的心路歷程，感謝高鐵與基金會合作，讓基金會的早療車可以上山下海，為中低收入或身心障礙的孩子，讓他們有學習的機會。這幾年服務拓展到馬祖的東引、南竿，跟高鐵配合下，讓這些孩子有更多治療跟學習機會。

溫昇豪坦言，因為自己居住在大城市，資源豐沛充足，很難感受偏鄉在教育跟醫療上等福利的不足。當走到了金山，發現資源相當匱乏，而父母透過基金會早療服務，才發現孩子學習上的遲緩，像是「在大海中找到了浮木」。

記者會上，溫昇豪與接受早療服務者大樹以對話方式，宣導早療對偏鄉孩童的重要性。大樹說，平常在便利商店打工，從事補貨、烤地瓜和雞腿等工作，上班結束後喜歡跳舞、打保齡球，偶爾也會去健身房運動，同時展示他的肌肉，並挑戰做20下伏地挺身，場面溫馨可愛。