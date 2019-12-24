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頸椎骨刺造成神經孔狹窄 新式頸椎內視鏡手術搗病灶

2019-12-24 11:12聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

一位40歲男子因頸部疼痛及雙手麻痹沒法忍受，接受服藥及復健治療卻無效，後來診斷是頸椎長骨刺所致。病患接受新式頸椎內視鏡後開手術，術中採用新型套管，手術視野範圍更廣、更清楚，以內視鏡直達骨刺增生處予以夾除，不僅破壞組織少、出血少、恢復快，也更安全有效。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，這名病患15年前患者頭部曾受過傷，當時雖接受過治療，但最近卻出現頸部疼痛和雙手麻痹的不適症狀，還伴隨有肩胛痛。經核磁共振檢查，發現他的頸椎第五至六節有骨刺，骨刺造成他的頸椎神經孔狹窄，因而有不適症狀。

為避免因手術破壞過多正常的頸部組織結構，楊椒喬建議病患接受新式頸椎內視鏡後開手術，採取由頸椎後方入路的術式，使用新式套管，整個手術過程都在視野更廣、更清楚之下進行，以內視鏡直達骨刺增生處予以夾除，手術更為精準。不僅有傷口小、出血少的優點，由於完全不去破壞正常椎間盤，不影響頸椎穩定性，也不須植入人工植入物，避免年輕患者日後必須面對退化的問題。

楊椒喬表示，採後方入路術式的優點還包括，不須破壞後縱韌帶及椎間盤等正常組織即能達到病灶處，不僅實際手術時間控制為約半小時，手術時間縮短，有助於加快復原。術中同時使用高頻射頻汽化儀消融止血，加上神經傳導監測，大大降低誤傷神經機率，讓頸椎手術安全性大為提高。頸椎手術病人術後須戴頸圈一個月，以保護及支撐頸椎。

患者因頸椎骨刺造成神經孔狹窄。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
患者因頸椎骨刺造成神經孔狹窄。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
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活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬以新式頸椎內視鏡後開手術治療頸椎骨刺病患。圖／活...
活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬以新式頸椎內視鏡後開手術治療頸椎骨刺病患。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
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