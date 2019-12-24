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影／公費流感疫苗荒？ 藍委批今年學生施打速度太慢

2019-12-24 11:06攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

立委李彥秀、林奕華上午在立法院舉行「公費流感疫苗荒？！家長全都心慌慌！」記者會，抨擊今年學生流感疫苗施打速度太慢。

立委李彥秀（左）、林奕華（右）上午在立法院舉行「公費流感疫苗荒？！家長全都心慌慌...
立委李彥秀（左）、林奕華（右）上午在立法院舉行「公費流感疫苗荒？！家長全都心慌慌！」記者會，抨擊今年學生流感疫苗施打速度太慢。記者曾學仁／攝影
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立委李彥秀（左）、林奕華（右）上午在立法院舉行「公費流感疫苗荒？！家長全都心慌慌...
立委李彥秀（左）、林奕華（右）上午在立法院舉行「公費流感疫苗荒？！家長全都心慌慌！」記者會，抨擊今年學生流感疫苗施打速度太慢。記者曾學仁／攝影
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流感疫苗

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