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頸椎骨刺手麻復健沒效 有新式療法術別怕

2019-12-24 10:43經濟日報 記者吳秉鍇／高雄即時報導

一位40歲男子因頸部疼痛及雙手麻痹沒法忍受，雖接受服藥及復健治療，但卻徒勞無功。經慕名至「活力得中山脊椎外科醫院」接受楊椒喬院長診斷，發現他是頸椎長骨刺所致。經建議患者接受新式頸椎內視鏡後開手術，術中採用新型套管，手術視野範圍更廣、更清楚下，以內視鏡直達骨刺增生處予以夾除，不僅破壞組織少、出血少、恢復快，也更安全有效，讓患者不懼怕頸椎手術。

收治患者的「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長指出，約15年前患者頭部曾受過傷，當時雖接受過治療，但最近卻出現頸部疼痛和雙手麻痹的不適症狀，還伴隨有肩胛痛。經核磁共振檢查，發現他的頸椎第五至六節（C5-6）有骨刺，骨刺造成他的頸椎神經孔狹窄，因而有不適症狀。

為避免因手術破壞過多正常的頸部組織結構，楊椒喬院長建議他接受新式頸椎內視鏡後開手術，採取由頸椎後方入路的術式，使用新式套管，整個手術過程都在視野更廣、更清楚之下進行，以內視鏡直達骨刺增生處予以夾除，手術更為精準。不僅有傷口小、出血少的優點，由於完全不去破壞正常椎間盤，不影響頸椎穩定性，也不須植入人工植入物，避免年輕患者日後必須面對退化的問題。

楊椒喬院長進一步指出，採後方入路術式的優點還包括，不須破壞後縱韌帶及椎間盤等正常組織即能達到病灶處，不僅實際手術時間控制為約半小時，手術時間縮短，有助於加快復原。術中同時使用高頻射頻汽化儀消融止血，加上神經傳導監測，大大降低誤傷神經機率，讓頸椎手術安全性大為提高。

透過精確診斷及純熟手術技術，再結合不斷推陳出新的內視鏡手術設備，確保病人的整體手術治療效果安全又有效。楊院長手術成功，術後患者復原中，楊椒喬院長並提醒，頸椎手術病人術後須戴頸圈一個月，以保護及支撐頸椎。

「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長以新式頸椎內視鏡後開手術治癒頸椎骨刺患者。圖...
「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長以新式頸椎內視鏡後開手術治癒頸椎骨刺患者。圖／業者提供
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