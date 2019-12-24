彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

今天將是一個暖暖的耶誕夜，天氣風險公司總經理彭啟明說，今晚外出長袖加上薄外套已足，各地下雨的機會都不高，周三、四更回溫，非常暖冬的天氣。

他在臉書「氣象達人彭啟明」說，周四下半天開始將逐漸轉為偏東北風，有波冷空氣會南下接近，這波在周五到周六兩天會較冷，北部空曠地區的低溫下看13-15度，會是有感的降溫，北部東部也會由今明兩天的晴朗，轉為偏濕冷偶陣雨的天氣。

彭啟明表示，巴逢颱風今天將進入菲律賓中部的島嶼，明後天進入南海，雖然往北接近台灣的機會很低，但颱風的水氣，將順著中層大氣環流北漂到台灣附近。時間點可能落在周六、日兩天，下周一逐步消散，配合上東北風，全台各地要留意可能有降雨的機會。

彭啟明說，至於大家很關心的跨年元旦的天氣，北部東部雲量較多、較為陰沉，中南部天氣穩定，溫度上不至於太低，大致上低溫還有14-16度間，但如果要看到日出，恐怕要費點心。

中央氣象局說，今天東北季風減弱，各地多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區及北部山區有零星短暫雨；清晨仍涼，白天較為舒適溫暖，北部及宜花高溫約24、25度，其他地方可以來到26至30度，中南部日夜溫差大。

另外，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，基隆北海岸有突發性大浪發生的機率，海邊活動請多留意；清晨西半部地區有局部霧發生的機率，行車用路請注意安全。