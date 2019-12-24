周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，到周四下午各地晴朗穩定回溫，不過周四傍晚到周五有較強東北季風南下，北台灣轉濕冷。

吳德榮表示，今天東北風減弱，周三、周四下午轉東南風，白天氣溫大幅回升，北台灣高溫逐日約可升至27、28度、中南部則可達30、31度左右，為溫暖如春的耶誕節；東半部偶有零星短暫降雨的機率。今日氣溫：北部16至27度、中部16至29度、南部17至30度、東部16至29度。

他說，周四傍晚起至周五迎風面北部、東北部及東部雲量增、有局部短暫雨，北台灣氣溫遽降轉濕冷，背風面所受的影響較小，氣溫略降。吳德榮指出，周五清晨，以及周五晚、周六清晨，中部以北的平地最低溫約可降至13、14度。

吳德榮指出，周六白天起到下周日東北風又減弱，氣溫回升。只是周六受到颱風巴逢外圍水氣的影響，各地降雨機率逐漸提高，周日殘餘的水氣尚未完全脫離，北部、東半部仍有雨，中南部可望先好轉。下周一另一波東北季風逐漸南下，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，氣溫緩降；背風面影響很小。

至於第29號颱風「巴逢」未來5天的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，並無侵台機率。

中央氣象局說，周三吹起帶有夏日氣息的偏南風，白天明顯回暖，各地高溫普遍可以來到25度以上，中南部有接近30度的高溫；各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及北部山區有零星短暫雨。

氣象局說，周四上半天鋒面未通過前，各地仍較為舒適溫暖，下半天後北台灣氣溫將快速下降，有從夏天再度回到冬天的感覺。此波東北季風強度較強，接近大陸冷氣團的等級，晚上到周五中部以北及東北部將出現14、15度的低溫，周五白天北台灣持續偏涼，高溫只有17到19度，其他地方高溫也會下降。