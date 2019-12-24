「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

存錢若能養成「被錢喜歡」的習慣，不但幸福感增加，也更容易省下開支。示意圖／Ingimage 分享 facebook

許多人或許都會為了存錢而苦惱。日本的All About Moya 40 研究所，近日出版的《輕鬆上手捨棄學》（暫譯）一書中，就提出了「養成被錢喜歡的習慣」一說。

作者先是請讀者們想想，自己省錢的目的究竟是什麼？是為了「買喜歡的東西」、「家庭旅行」、「讓小孩學東西」嗎？存錢最重要的，就是要設定存錢的目標，不可以「為存而存」。倘若為存錢而存錢，最後就會養成不分青紅皂白就要省錢的習慣，單純追求「價廉」，反而形成一種「被錢討厭」的生活方式。

這類不知不覺當中變成「被錢討厭」的人，最明顯的就是表現在三點上：「追求最低價」、「被優惠券綁住」、「禁止自己的衝動消費」。為避免成為被金錢討厭的人，作者建議了以下要點：

第一、停止瘋狂比價：比價會忘記自己真正的需求，失去自己的金錢觀。與其花二十分鐘省五塊錢，還不如省那二十分鐘下來。但也不是完全放棄比價這件事，而是應該將比價放在兩個原則上：也就是「經常買的東西」、「高單價的東西」。

比如說一家人每天都要喝一瓶牛奶的話，選200元的不如選160元的。如此下來，一整年就可以省到40x365=14,600元。相反地，若是一個月才買一次的柔軟精，就算一次省了100，一年下來頂多也只省了1,200而已。

不過，即使是很少購買的東西，如果是高單價的物品，就有比價的必要。大部分人反而是在高單價的物品上，會覺得十萬跟十二萬好像沒什麼差，然而，兩者比較下，可是差了足足兩萬。這時就必須提醒自己，在高單價物品上要特別比價，以免落入了錯覺的陷阱。

第二，不要被優惠券綁住，反而買了自己不想要的東西。優惠券不應該是枷鎖，而是一種恩惠。真正有想要的東西，剛好遇上有優惠券時，再使用優惠券購買，如此便能體會到持有優惠券的「幸福感」。這種幸福感是「被金錢喜歡」的重要特質之一。

第三，清單允許內的衝動購物。一般而言，為了省錢，大多數人都會盡量避免衝動購物。但是，如果遇到了一直很想要卻沒買下的東西，此時就不應該多拘泥於「省錢」，反而應該買下，提升自己的滿足度。

為了達到這種效果，作者建議讀者建立購物清單、安排優先順序，按照輕重緩急購物。如此一來，就算花錢也可以感受到更高的滿足感，壓力也較少。就結果而言，可以防止多餘的購物，養成節省的良性循環。不會因為衝動購物而陷入自我厭惡，反而跑去買了不想要的東西。在衝動購物中也能買到自己需求的物品。只要清楚自己的價值觀，金錢就會正向流動，回到自己手上。此外，如果夫妻之間分享購物清單，也可以增加互相了解的機會，可謂一舉兩得。

書中提到，要成為被金錢喜歡的人，購物必須建基在「按照自己的價值觀作選擇，開心的生活」的心態上。不要被「價廉」、「有優惠」所誘惑，才會被金錢喜歡，越來越富有。