清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

清華大學周卓煇教授領導的OLED照明團隊與曙光女中科學專題研究團隊，今天揭示電腦螢幕及顯示器對人眼的傷害，並提出配戴黃色鏡片，能夠延長高達8.27倍的電腦螢幕觀看時間並僅降低10%的清晰度；夜間看電視時，以32吋電視為例，若考慮清晰度，在1.5公尺的視距下觀看電視，能兼顧清晰度以及人體健康。

現代人使用電腦的頻率與日俱增，眼睛疾病早有年輕化的趨勢，曙光女中學生張家寧、林芝妤實驗不同顏色鏡片對人眼的視網膜可容許最大曝光極限，研究發現配戴黃色鏡片，能夠延長高達8.27倍的電腦螢幕觀看時間，且僅降低10%的清晰度；最差的藍色鏡片僅提升1.1倍、清晰度僅剩一半。

針對現在許多人工作離不開電腦，曙光女中學生謝季恩、葉又瑄、張梓榆研究發現，瀏覽電腦螢幕時，螢幕設定為黑底白字、白底黑字或黑底橘字，都不影響鍵盤的清晰度，但將螢幕設定為黑底橘字，再將外在光源更換成橘白光，運用光譜來進行螢幕比對的實測，透過由周卓煇所研發的計算公式「褪黑激素抑制敏感度」來換算，可保護人體褪黑激素的分泌多5倍，護眼多20.2倍。

至於夜晚長時間看電視可能會引起眼睛不適等問題，曙光女中學生許雯淇、陳宖姍以32吋電視研究發現，看電視時距離越遠，對抑制褪黑激素的分泌及眼睛視網膜的傷害越小，若同時考慮清晰度，在1.5公尺的視距下觀看電視，能兼顧清晰度以及人體健康。

曙光女中學生張彣、任詠薇以豌豆苗作為研究，結果顯示，適當的照光環境，對豌豆苗的生長有顯著提升，重量相較無照光重35%。學生蘇芷榆、黃凱琳、曾家暄、魏榆芳針對酵母菌研究顯示，在不同時段下適當的照光，對酵母菌的產量有顯著提升，其中酵母菌產量在夜晚照光是不照光的4.2倍，且夜晚照光、白天不照光為酒精總產量的最佳條件。