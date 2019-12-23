高齡產婦突破三成 婦團批國健署過度責怪女性

據內政部統計，去年35歲以上高齡產婦比率首度突破三成。 本報資料照片 分享 facebook

根據內政部統計，去年35歲以上高齡產婦比率首度突破三成，主管機關總提醒高齡產婦眾多注意自身風險，婦女團體認為太過咎責於女性，建議應通盤檢討導致晚婚晚育、人工受孕胚胎植入數量。

衛福部國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，生產年齡越高，母嬰相關健康風險越多。2018年出生通報統計年報資料顯示，當年新生兒大約18萬人，生母年齡在35歲以上者，有11.65%生產體重低於2500克，1.56%死產，比例較生母為20至34歲者高。

相較於其他國家，台灣高齡產婦比例是否特別高、他國政府作為是是否值得借鏡？國健署表示未做相關資料搜集，無法回答，僅強調高齡婦女發生高危險妊娠合併症風險增加，胎兒低出生體重或異常發生率也提升，提醒婦女必須定期產檢、認識早產預兆及產兆，若經醫師評估為高危險妊娠，應查詢居家附近符合高危險妊娠及新生兒照護的中重度急救責任醫院。

生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀表示，英國2016年高齡產婦佔22%，韓國2018年高齡產婦佔31.8％，台灣介於兩者之間，但已偏高，值得重視。遺憾的是，國健署觀點僅針對女性個人，讓不得不高齡生產卻仍願意生產的女性，背負了龐大的壓力。陳玫儀提醒，要探討改善高齡生產的對策，不能只看醫療因素，卻迴避低薪、工作壓力、高房價、托育私有化等迫使女人晚婚晚育的因素。

根據國健署2017年人工生殖相關統計，人工受孕治療周期數，35歲以上女性占比高達70.3%，其中高達32.6%試管嬰兒體重低於2500公克。生育改革行動聯盟常務理事、台大社會系教授吳嘉苓據上述報告指出，早產或胎兒體重不足的問題值得檢討，但應考慮到多胚胎植入的影響不容小覷，許多國家均已透過公共政策來預防此多胚胎植入的健康風險，例如透過公費補助來限制胚胎植入數目。

開業不孕治療名醫李茂盛表示，目前部分縣市有補助人工生殖療程，但補助條件與植入胚胎數目無關。女性怕不能懷孕成功，總會希望多放幾個胚胎，但40歲以上懷雙胞胎容易早產、子癲前症、產後大出血，對母嬰雙方都是高風險，醫師都會盡量勸告、告知風險。李茂盛建議，根本作法還是要減少高齡懷孕，相關支持和補助應放在更前線，讓年輕人早點結婚或是有能力凍卵，有助降低高齡懷孕的機會和風險。