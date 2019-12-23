藝術教育貢獻頒獎 籲應重視人文素養

活動奉獻得獎者台灣電影文化協會執行長陳柏任（左起）、碧湖國小校長藍惠美、頒獎人范巽綠、月津國小校長楊淑敏、思想起民謠促進會代表、水源國小校長余展輝。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 致敬藝術教育工作者！教育部23日頒發藝術教育貢獻獎，終身成就獎由台南美術館董事長黃光男、兒童美術教育協會榮譽理事長吳隆榮獲得。教學傑出獎有育成高中洪千玉等，活動奉獻獎有台灣電影文化協會執行長陳柏任等，績優學校獎有台南市將軍國小等，績優團體獎有親愛愛樂等，共27個團體及12位個人獲獎。

傑出教學、奉獻活動

終身成就獎得主黃光男表示，藝術教育是創意的教育，能培育出許多文創人才，能帶給社會秩序、倫理、希望，是需要被重視的教育。得獎者吳隆榮表示，對藝術教育的貢獻，不是一個人就能做到，文化建設應該要由小學教育推展起，不是為了培養藝術家，而是希望有一幹多枝的發展，在各行各業都能運用到美感的素養。

績優團體獎由廣達文教基金會、陳澄波文化基金會、親愛愛樂獲得。其中，親愛愛樂自2008年起在南投縣仁愛鄉山區偏鄉部落，以課後輔導方式帶領孩子學習，從國小、國高中到大學，教育費及生活費全數自籌，不問孩子的天分跟背景，只要肯學就全數納入培育，2017年前往維也納參加世界青少年音樂比賽榮獲冠軍。

教學傑出獎由台北市育成高中洪千玉、新北市自強國小蔡秉峪、新北市鶯歌高商陳上瑜、高雄楠梓特殊學校庹琪濃、澎湖文澳國小陳盈秀獲得。

活動奉獻獎由台灣電影文化協會執行長陳柏任、台北市碧湖國小校長藍惠美、台南市月津國小校長楊淑敏、屏東縣思想起民謠促進會陳英女士、花蓮縣水源國小校長余展輝獲得。

績優學校獲獎者

績優學校獎大學組由嘉義大學、高雄醫學大學獲得。高中組由新北市清水高中、新北市三民高中、台中市青年高中、高雄市文山高中、高雄市楠梓特殊學校獲得。

教育部次長范巽綠表示，每所學校對藝術教育的貢獻，都是一篇美麗的樂章。初選結束有85所學校，進入實體訪視，評選出39所團體學校獲獎，都是實至名歸。透過不同領域教育紮根的工作，都可以來從事跨領域整合。

屏東縣泰武國小學生穿著排灣族傳統服裝演唱古謠。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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