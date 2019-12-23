5歲男童狂做伏地挺身2個月練出腹肌 醫：母湯喔

醫師表示太早練肌肉小心長不高。圖／本報資料照 分享 facebook

中國大陸一名五歲男童喜愛搏擊運動，爸爸兩個月前開始訓練他運動，如今男童已有腹肌，甚至可以連續做幾十個伏地挺身。但醫師表示，太小開始練肌肉恐影響發育而長不高，甚至容易有骨折的風險。

根據《澎湃新聞》報導，大陸遼寧葫蘆島一名五歲男童喜歡搏擊運動。爸爸發現他很有練武天份，因此從兩個月前開始訓練他，如今男童不但可以連續做幾十個伏地挺身，健腹滾輪也可以推二、三十下，現在已練出腹肌。

但國泰醫院小兒科主任侯家瑋表示，孩童尚未發育成熟，骨密度也未發展完全，若是為了練肌肉而從事重量訓練或過度運動，可能因為力量拿捏不當，容易發生骨裂、骨折的危險。且過度運動也可能導致橫紋肌溶解，對孩童反而是個傷害。

另外，重訓和過度運動也可能導致生長板受傷、發炎。由於生長板周邊受傷會產生修補的結締組織，可能影響骨細胞的增生數量，導致孩童長不高。因此侯家瑋建議，練肌肉還是等到18歲後才開始比較好；若是想要長高，也可多補充蛋奶豆魚等優質蛋白質以及牡蠣、豬肝等含鋅食物。

侯家瑋說，想要訓練孩子的運動和協調能力，最好以有氧運動為主，並且不可過量，感到痠痛就應該停止。他舉例，跳繩便是很好的有氧運動，並可刺激生長板；通常小學一年級一天的跳繩量不可超過100下，並分多次完成為佳。至於練肌肉，等到長大再練也不遲。