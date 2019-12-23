影／南迴改今通車他們不開心 重機族抗議禁行兩輪

南迴改今天上午盛大舉行通車典禮，屏東及台東兩地民眾以家有喜事心情參與，不過，來自全台各地的數百位重機族卻不開心，分聚南迴改南北兩端台東、屏東引道旁，在不影響其他用路人權益，持布條抗議公路總局、蔡英文總統南迴改草埔隧道禁止機車、自行車及路人行走。

歷時9年施工，北起台東太麻里鄉香蘭，南至屏東草埔國小前，全長53公里的南迴改工程竣工，今天上午10點由行政院長蘇貞昌主持車典禮，但因其中長達4.617公里的草埔，公路總局基於安全等理由第一階段只開放大客車及一般小型車輛通行，包括大貨車、大卡車、聯結車、曳引車及機車、自行車與行人都禁止通行。

但公路總局這項限制，引起全台各機車族與紅黃牌重機士不滿，今天上午南迴改通車典禮舉行同時，來自全台各地的重機族數百人，群聚屏東草埔、台東安朔兩地，高舉布條「南迴改、蘇花改／花東安全道路，機車賤民禁行」、「總統！您健康有危險了，公路總局：暴露於長隧道將身心產生不良影響」。