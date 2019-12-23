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南迴改今天風光通車 隧道名稱爭議仍搞不定

2019-12-23 16:39聯合報 記者潘欣中／即時報導

南回改新線今天熱鬧通車，長4.6公里屏東獅子鄉草埔端隧道出口的告示牌名稱，因台東...
南回改新線今天熱鬧通車，長4.6公里屏東獅子鄉草埔端隧道出口的告示牌名稱，因台東端和屏東端地方人未達成共識，原「草埔」兩字暫時被覆蓋住。記者潘欣中／攝影
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歷時9年施工的南迴公路拓寬截彎取直改善工程路段（南迴改或南迴新線），今天上午由行政院長蘇貞昌主持通車典禮後啟用，但跨越台東縣達仁鄉和屏東縣獅子鄉長4.6公里的隧道，因達仁鄉對公路局一直使用的草埔隧道名稱有意見，公路局召開2次協調會都未達成共識，今天通車時隧道口的告示牌名稱仍被覆蓋；對名稱爭議，屏東縣長潘孟安表示，從一開始工程階段，隧道就以「草埔」為名，實在不需要徒增困擾去爭吵這個名詞。

南迴改新線今天熱鬧通車，長4.6公里草埔端隧道出口的告示牌名稱，原「草埔」兩字被覆蓋住，獅子鄉民也向在出口迎接蘇貞昌的屏東縣長潘孟安陳情，希望儘快「正名」；潘孟安表示，公路總局曾就命名問題徵詢縣府意見，這個隧道在屏東及台東交界點，從工程發包之初的名稱就是「草埔隧道」，縣府秉持初衷也尊重當地居民意見，就該延用「草埔隧道」命名，不需徒增困擾，能帶給兩地快速便捷交通才是重點。

南迴改路段中，北起台東達仁鄉森永村，南抵屏東獅子鄉草埔村的隧道名稱，公路總局一直以「草埔隧道」稱之，引發達仁鄉部分人士反彈，發動正名；獅子鄉長周英傑說，該隧道草埔占了3公里，首次協調會有人提出中性的「排灣隧道」名稱，但沒有共識，第二次會議達仁鄉冒出「森永隧道」，引發獅子民代不滿，有人建議乾脆用「草埔森永隧道」，還是沒有共識，兩鄉都是排灣族人，有聯姻或親屬等歷史關係，實在沒必要為了名稱傷害感情

公路總局表示，隧道名稱尊重地方意見，還會再找雙方取得共識，目前草埔隧道只是暫時命名。

屏東縣潘孟安台東

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