藝文工作者低薪血汗 調查獲10大藝文新聞榜首

北藝大藝術行政與管理研究所主辦的「2019年10大藝文新聞全民票選活動」今天揭曉，其中，「藝文工作者勞動調查三現象：低收入、工時長、零保障」以近600票奪冠。圖／北藝大藝管所提供 分享 facebook 北藝大藝術行政與管理研究所主辦的「2019年10大藝文新聞全民票選活動」今天揭曉，其中，「藝文工作者勞動調查三現象：低收入、工時長、零保障」以近600票奪冠，第二名為「雲門第2432場演出 林懷民與觀眾深情道別」、第三名是「文化基本法三讀通過 文化治理架構成形」。

北藝大藝管所表示，此次票選活動共回收1022份問卷，調查對象為藝文領域人士及一般大眾，比例各占5成。新聞範疇涵蓋表演藝術、視覺藝術、文化政策、文化資產等4類，經北藝大師生逐條討論、票選後，篩選出29則新聞，於12月1日至15日開放民眾上網投票。

北藝大藝管所所長于國華表示，距離2020大選不到20天，選舉新聞炒得火熱，但藝文議題猶如「房間裡的大象」，人人都知曉重要、卻被集體忽視，北藝大藝管所也藉由10大藝文新聞票選活動，呼籲各界重視藝文時事。

根據票選結果，「藝文工作者勞動調查三現象：低收入、工時長、零保障」獲597票，得票率58.41％，位居第一；「雲門第2432場演出 林懷民與觀眾深情道別」獲503票，得票率49.22%，位居第二；「文化基本法三讀通過 文化治理架構成形」獲413票，得票率40.41％，位居第三。

于國華說，奪冠的藝文工作者勞動調查，「當時新聞一出，看了我心情酸甜苦辣」，酸的是有多少工作者正是自己的朋友及學生，甜的是這群人在勞動條件不佳的情況下，仍倚靠熱情在業界打拚。

北藝大藝管所副教授副教授則表示，「林懷民宣布退休」也是2018年10大藝文新聞票選活動前三名，可見林懷民對台灣藝文發展具有深遠的影響；如今他暫別舞台，台灣藝文界也面臨世代交替的考驗，新一代文化人如何汲取雲門經驗、再造成功典範，是未來文化界的新課題。

北藝大藝管所則分析，往年10大藝文新聞，民眾大多關心在「表演藝術」、「視覺藝術」新聞；但去年以來，上榜新聞逐漸轉為關切文化政策與立法層面的問題。今年10大藝文新聞中「文化政策」類別新聞占了半數，可見大眾已經開始重視文化政策對整體藝文環境的影響及重要性。