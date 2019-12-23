日本台灣守時觀念大不同 網分析：跟民族性有關

一名網友在PTT上PO文提到，先前和日本朋友聊天時，對方居然說日本人和朋友相處時壓力都很大，並且在「守時」的定義上與台灣人差很多。示意圖／ingimage 分享 facebook

台灣人喜愛到日本旅遊，近年來許多日本人也喜愛到台灣玩，雙方除了觀光外，也能在交流中近一步了解彼此社會文化，從中理解日本和台灣的生活差異。但今（23）日有一名網友在PTT上PO文提到，先前和日本朋友聊天時，對方居然說日本人連和朋友相處時壓力都很大，在「守時」的定義上與台灣人差很多。因此他好奇詢問廣大網友「日本人為什麼連和朋友相處壓力都那麼大？」

原PO在文中表示，之前一位日本朋友在聊天時和他說到，日本人連和朋友相處時壓力都很大，例如日本人和朋友約10點見面，但是一定要趕在9點50分前到才不算遲到。這讓原PO想起台灣人如果和朋友約10點見面，即使是10點10分才到也都還不算遲到，這樣的文化差異讓原PO感到相當困惑。

PO文一出後，引來眾多網友討論，大家都對此提出不同看法，「應該是日本離峰時間的大眾運輸準點率高」、「這應該跟日本國情民族性有關」、「50分才算準時有點過頭了，但覺得遲到10分鐘還剛好的人也是有問題」、「之前日本節目播過沖繩人也是對時間觀念不嚴謹，我主管已經入境隨俗壓秒進辦公室，他們只有在群體意識前的日本島內才能有效的約束自己」。

事實上，日本人守時的民族性可追溯到明治時期，當時日本引進西方的24小時時間制，並加強鐘錶的普及，更把6月10日定為「時間紀念日」，加強全國民眾的守時觀念，因此「時間觀念」在日本生活中早已成為一種默認的社會風氣，也在不斷的延續下去。也由於日本的地形天氣等環境影響，所以他們對細節非常敏感，為了不錯過最佳農耕時節，日本人必須經常觀察季節的變化，使他們養成了對時間敏感的性格。

根據《每日頭條》報導，日本社會存在著不言而諭的「15分鐘鐵則」，不管是去會見朋友或是名人，都會提前15分鐘抵達會面場所附近，並根據約定時間出現在會面場合。

不少網友看到後也紛紛表示「是台灣人習慣不好，約定時間沒到就不要扯交通」、「愛遲到的人就是不尊重別人，這種人通常都沒有同理心」、「遲到就是遲到還敢凹就是台灣人的習慣」、「幾點就是幾點，晚10分鐘還是遲到啊」。