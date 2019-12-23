親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

余苑綺兒緊急開刀手術順利 換她自己動刀救肝

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

日本台灣守時觀念大不同 網分析：跟民族性有關

2019-12-23 18:20聯合新聞網 綜合報導

一名網友在PTT上PO文提到，先前和日本朋友聊天時，對方居然說日本人和朋友相處時...
一名網友在PTT上PO文提到，先前和日本朋友聊天時，對方居然說日本人和朋友相處時壓力都很大，並且在「守時」的定義上與台灣人差很多。示意圖／ingimage
分享

台灣人喜愛到日本旅遊，近年來許多日本人也喜愛到台灣玩，雙方除了觀光外，也能在交流中近一步了解彼此社會文化，從中理解日本和台灣的生活差異。但今（23）日有一名網友在PTTPO文提到，先前和日本朋友聊天時，對方居然說日本人連和朋友相處時壓力都很大，在「守時」的定義上與台灣人差很多。因此他好奇詢問廣大網友「日本人為什麼連和朋友相處壓力都那麼大？」

原PO在文中表示，之前一位日本朋友在聊天時和他說到，日本人連和朋友相處時壓力都很大，例如日本人和朋友約10點見面，但是一定要趕在9點50分前到才不算遲到。這讓原PO想起台灣人如果和朋友約10點見面，即使是10點10分才到也都還不算遲到，這樣的文化差異讓原PO感到相當困惑。

PO文一出後，引來眾多網友討論，大家都對此提出不同看法，「應該是日本離峰時間的大眾運輸準點率高」、「這應該跟日本國情民族性有關」、「50分才算準時有點過頭了，但覺得遲到10分鐘還剛好的人也是有問題」、「之前日本節目播過沖繩人也是對時間觀念不嚴謹，我主管已經入境隨俗壓秒進辦公室，他們只有在群體意識前的日本島內才能有效的約束自己」。

事實上，日本人守時的民族性可追溯到明治時期，當時日本引進西方的24小時時間制，並加強鐘錶的普及，更把6月10日定為「時間紀念日」，加強全國民眾的守時觀念，因此「時間觀念」在日本生活中早已成為一種默認的社會風氣，也在不斷的延續下去。也由於日本的地形天氣等環境影響，所以他們對細節非常敏感，為了不錯過最佳農耕時節，日本人必須經常觀察季節的變化，使他們養成了對時間敏感的性格。

根據《每日頭條》報導，日本社會存在著不言而諭的「15分鐘鐵則」，不管是去會見朋友或是名人，都會提前15分鐘抵達會面場所附近，並根據約定時間出現在會面場合。

不少網友看到後也紛紛表示「是台灣人習慣不好，約定時間沒到就不要扯交通」、「愛遲到的人就是不尊重別人，這種人通常都沒有同理心」、「遲到就是遲到還敢凹就是台灣人的習慣」、「幾點就是幾點，晚10分鐘還是遲到啊」。

PTT

延伸閱讀

洗草莓能不能先拔蒂頭 行家揭真相

為什麼台灣人過聖誕節這麼認真？網指關鍵：商人...

伴娘包1600嫌太少 新娘「嗆8字」她怒吼：...

淨灘撿到漂流瓶 憑著一張紙條找到37年前小學...

預收90萬禮金卻取消婚禮 新娘：錢先拿去蜜月...

女送醫遭甩出外 救護車逕行25公里後才發現

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

5歲男童狂做伏地挺身2個月練出腹肌 醫：母湯喔

2019-12-23 17:24

搶春節假期高鐵票 12月25日凌晨開放購票

2019-12-23 17:19

手作毛毛蟲湯圓假可亂真 網起雞皮疙瘩：沒勇氣吃

2019-12-23 18:41

影／南迴改今通車他們不開心 重機族抗議禁行兩輪

2019-12-23 17:07

藝術教育貢獻頒獎 籲應重視人文素養

2019-12-23 17:34

南迴改今天風光通車 隧道名稱爭議仍搞不定

2019-12-23 16:39

高鐵擴大春節疏運 過年加開424班列車

2019-12-23 16:30

藝文工作者低薪血汗 調查獲10大藝文新聞榜首

2019-12-23 16:24

客製化放射治療 成功治癒第四期口咽癌

2019-12-23 15:47

闖關、快閃 亞大醫利用耶誕節慶氛圍進行職能治療

2019-12-23 15:43

國二生騎車跌倒竟雙手骨折 醫：體重95公斤加重傷勢

2019-12-23 15:30

影／最快2021年 郵局ATM「刷臉」提款

2019-12-23 15:25

台灣高鐵總旅運將突破六億人次 免費車票等你抽

2019-12-23 15:12

酷航明年2月起 台灣航班大加碼

2019-12-23 15:11

全台首座！氣象教育園區在彰化田中 明年三月啟用免費參觀

2019-12-23 15:03

卡式爐瓦斯罐為何爆炸？標準檢驗局列出14個注意

2019-12-23 15:02

台灣「無人旅店」進軍日本！WBF飯店集團跨海來台取經

2019-12-23 14:58

「只出一張嘴」的無人旅店 還有機械手臂幫忙提行李

2019-12-23 14:58

洗草莓能不能先拔蒂頭 行家揭真相

2019-12-23 14:56

為什麼台灣人過聖誕節這麼認真？網指關鍵：商人的節日

2019-12-23 14:47

南迴改全線通車 台東高雄行車省30分鐘

2019-12-23 14:37

淡水紅毛城耶誕裝飾挨批 火速撤除

2019-12-23 14:35

吳明益小說掀改編潮 橫跨舞台劇、漫畫、音樂會

2019-12-23 14:19

台鐵潮州-枋寮電氣化通車！環島鐵路網僅剩最後一哩路

2019-12-23 14:14

過年離島第二波加班機 今晚6時開賣

2019-12-23 14:12

早也補晚也補 補到視力模糊

2019-12-23 14:12

家扶調查弱勢兒少飲食營養 餐費平均僅32元

2019-12-23 14:11

緬甸鴨掌童來台手術 可以單手拿筆了

2019-12-23 14:09

環團指控 環署：不能單純推論 高市：無證據

2019-12-23 14:08

環團：空汙讓孕婦嬰兒死亡創高

2019-12-23 14:07

國民老爸林良 溫暖台灣半世紀的小太陽

2019-12-23 13:31

若爆非洲豬瘟 農委會建議死亡豬隻都該送檢

2019-12-23 13:21

國內若爆發非洲豬瘟 病死豬就地掩埋、焚燒

2019-12-23 13:18

重度級急救責任醫院揭牌 陳時中喊話：大千夠能力了

2019-12-23 12:32

病患腋下摸到「1串葡萄」愁容滿面 醫暖心承諾逼哭眾人

2019-12-23 12:30

回鄉的路更近了 南迴公路不再是難回

2019-12-23 12:29

影／南迴改通車了 蘇揆開吉普車載工程人員先走隧道致敬

2019-12-23 12:14

15歲緬甸少年終於可單手拿筆 新光醫全額資助治鴨掌手

2019-12-23 12:09

「以車追場」非洲豬瘟今演練GPS定位 追查感染案例場

2019-12-23 11:56
看更多

熱門文章

秒懂一周天氣！耶誕節暖烘烘 跨年恐有雨來亂

2019-12-22 19:29

東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

2019-12-22 22:23

影／南迴改通車了 蘇揆開吉普車載工程人員先走隧道致敬

2019-12-23 12:14

空拍／南迴改中午正式通車 退居成了第二長的公路

2019-12-23 10:07

政大人必吃冰店掰掰！ 60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18

吃太補了！ 20歲女生視力模糊出血 眼角找到鐵結晶

2019-12-23 07:06

台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照

2019-12-22 14:43

吳德榮：周五清晨北台灣低溫探13度 下周日脫離水氣

2019-12-23 07:46

缺工！大車駕駛將放寬年齡上限

2019-12-22 23:39

南廻改今舉行通車禮 蘇揆帶工程人員走隧道致敬

2019-12-23 10:48

洗草莓能不能先拔蒂頭 行家揭真相

2019-12-23 14:56

影／南迴改今通車他們不開心 重機族抗議禁行兩輪

2019-12-23 17:07

摩斯也出泡麵？超狂「和風炸雞」、「海洋珍珠堡」杯麵限量上市

2019-12-23 11:00

「帶貨王」歐陽娜娜成RV最新代言人 陸網友留言酸爆

2019-12-23 12:25

唐綺陽星座運勢週報：天秤好消息頻頻 獅子參加聚會認識新朋友

2019-12-23 07:39

台鐵潮州-枋寮電氣化通車！環島鐵路網僅剩最後一哩路

2019-12-23 14:14

驚！水銀電池塞鼻 新竹3歲男童鼻軟骨穿孔

2019-12-23 10:15

每日星座運勢／牡羊專注工作效率增　不易守住錢財

2019-12-23 00:00

影／最快2021年 郵局ATM「刷臉」提款

2019-12-23 15:25

病患腋下摸到「1串葡萄」愁容滿面 醫暖心承諾逼哭眾人

2019-12-23 12:30

重度級急救責任醫院揭牌 陳時中喊話：大千夠能力了

2019-12-23 12:32

卡式爐瓦斯罐為何爆炸？標準檢驗局列出14個注意

2019-12-23 15:02

首位隧道工地女主任 她肩扛340人生命

2019-12-23 10:56

台灣十大視覺藝術新聞出爐 「鄭麗君留任」拿下第一名

2019-12-23 04:34

消費稅變10%、離境日本多付稅！赴日旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

南迴改今天風光通車 隧道名稱爭議仍搞不定

2019-12-23 16:39

還沒選好尾牙戰袍？專家：想中大獎這兩色系超旺

2019-12-23 15:35

頂呱呱插旗遠百信義！首賣「舒芙蕾鬆餅」、「調酒」超吸睛 100顆呱呱包大方贈

2019-12-23 14:42

豆腐鯊擱淺綠島 眾人推回大海

2019-12-23 00:03

周末水氣多偏涼 彭啟明：跨年元旦應會緩和天氣不錯

2019-12-23 07:33

冬颱帶水氣 耶誕前後好天氣

2019-12-22 23:48

淡水紅毛城耶誕裝飾挨批 火速撤除

2019-12-23 14:35

中角灣衝浪基地啟用 沙灘…都是垃圾

2019-12-23 01:01

為什麼台灣人過聖誕節這麼認真？網指關鍵：商人的節日

2019-12-23 14:47

「活體裝飾」油漆龜再現？ 動保志工：非常痛心

2019-12-22 20:23

Lady M進駐遠百信義A13 絕美內用店型、奢華新口味曝光

2019-12-23 11:38

國二生騎車跌倒竟雙手骨折 醫：體重95公斤加重傷勢

2019-12-23 15:30

影／南迴改通車 蘇貞昌親自駕車到屏東

2019-12-23 12:03

國內若爆發非洲豬瘟 病死豬就地掩埋、焚燒

2019-12-23 13:18

黑白色調機艙好時尚！日本新廉航ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top