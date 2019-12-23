影／最快2021年 郵局ATM「刷臉」提款

中華郵政VISA發卡量達到360萬張，中華郵政今天宣布，明年第一季將可持卡搭機場捷運、高雄捷運，明年下半年將進一步與悠遊卡接洽。

郵政ATM也將增加功能，ATM使用QR CODE無卡提款2021年底開始，配合ATM汰換作業，將新增680台可提供QR CODE無卡提款功能的ATM，預計2022年推出人臉辨識「掃臉」提款功能。

中華郵政今天媒體餐敘，董事長吳宏謀表示，將讓金融卡變成「生活卡」，包含大眾運輸、小額消費、繳稅等都可透過金融卡處理。中華郵政儲匯處解釋，目前發卡量有360多萬張，為能讓金融卡更貼近民眾生活，明年第一季前會提供民眾以此卡搭乘桃捷、高捷，目前還在測試，將盡快上線，並擴展到其他票證。

另外，中華郵政也在去年開辦「連結郵政儲金帳戶付款」服務，提供郵政儲戶便利、安全的付款機制，目前已與街口支付、LINE Pay、一卡通、支付連、橘子支付及歐付寶等電子支付業者合作。今年度推動實體感應式金融卡及虛擬金融卡支付功能，包括「HCE金融卡雲支付」、「QR Code信用卡帳單掃碼付」、「郵政VISA金融卡電子發票載具服務」等，串接郵務櫃台提供「郵政金融卡支付」、「國際包裹QR Code支付稅款」，以及「i郵箱支付服務」。