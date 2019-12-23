全台首座！氣象教育園區在彰化田中 明年三月啟用免費參觀

全台目前只有彰化縣、苗栗縣和雲林縣沒有氣象站，而在高鐵站區重劃之後，終於規劃了氣象站，預計明年3月啟用，而這也是全台首座兼具天氣觀測與教育功能的氣象站，不但會有完整的氣象器材展示，還有120度環景電影院、地球展示系統。

立委陳素月表示，彰化縣是全台六都以外第一大縣，但過去卻不曾設置氣象站，而彰化是農業大縣，面對氣候的掌握更需精準，因此她認為彰化擁有一座氣象站是非常必要的，而這座氣象站因為位於田中鎮，故頂部的觀測坪設計成愛心型，呼應田中的郵遞區號「520」，象徵「我愛你」。

中央氣象局局長葉天降表示，台灣西部因為地勢平坦，當年認為有自動氣象觀測站就足夠，包括苗栗、彰化、雲林三縣市的資料都彙整到台中一起處理，但現在因為天氣更多變且需要因應防災需求，因此希望全台各縣市都能有一座氣象站，能更精準地掌握各地天氣狀況。以往中央氣象局在各縣市的氣象站多禁止民眾進入，但這座氣象站朝向「教育園區」的角色設計，未來將提供民眾免費參觀。

田中氣象站位於彰化高鐵站北邊，總面積約600坪，土地由縣政府無償提供給氣象局使用，從107年3月動工至今，硬體已經進入驗收階段。負責田中氣象站籌備的梧棲氣象站主任劉芬蘭說，目前中部共有四座氣象站，包括台中、梧棲、日月潭和玉山，彰化縣過去只有25處無人的自動觀測站，而田中氣象站完成之後，還會增加地震感測器，能更有效紀錄中部的地震資訊。