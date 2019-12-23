卡式爐瓦斯罐為何爆炸？標準檢驗局列出14個注意

卡式爐便於輕巧易攜帶，但使用不當爆炸意外卻層出不窮，瓦斯罐作為攜帶式卡式爐所用之燃料容器，選購及使用瓦斯罐有14個提醒要注意。圖／標準檢驗局基隆分局提供 分享 facebook 台中曉明女中學生10月底在台南野炊時，卡式爐爆炸，造成11人燒燙傷，標準檢驗局基隆分局指出，卡式爐便於輕巧易攜帶，但使用不當爆炸意外卻層出不窮，瓦斯罐作為攜帶式卡式爐所用之燃料容器，選購及使用瓦斯罐有14個提醒要注意。

一、選購或使用前：

(一)應購買貼附有「商品檢驗標識」(圖例如)之瓦斯罐。

(二)詳閱使用方法及注意事項。

(三)罐體若有鏽蝕或底部凹面有凸起現象，應停止使用。

(四)攜帶式卡式爐限搭配瓦斯罐使用。

(五)攜帶式卡式爐應穩固平放置於地面或檯面，並遠離易燃物及備用瓦斯罐。

二、使用過程：

(一)確認卡式爐之容器安裝拉桿操作順暢後，將瓦斯罐之凸緣缺口朝上，與卡式爐凸出之導引片對正後，再壓下卡式爐之容器安裝拉桿，並留意無漏氣情形才可點火。

(二)應於通風良好的場所使用，避免一氧化碳中毒之意外。

(三)請勿將2個卡式爐並排烹煮，或使用過大鍋子，避免輻射熱造成罐體壓力過高引發氣爆。

(四)若瓦斯罐過熱，導致安全裝置作動，自動關閉瓦斯通路而熄火時，應立即停止使用。待排除瓦斯罐過熱原因及更換瓦斯罐後再行使用，以免發生氣爆意外。

(五)用畢後，應將瓦斯罐退出卡式爐，並蓋上塑膠閥蓋。

三、使用後儲放：

(一)應置於陰涼、乾燥且通風良好處，避免陽光直接照射，並勿放置在高溫或密閉空間，如汽、機車行李箱。

(二)卡式爐具內不可放置備用瓦斯罐。

(三)應確認將殘留瓦斯排出後，再依垃圾分類丟棄。

(四)瓦斯罐不可重複充填瓦斯。