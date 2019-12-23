淡水紅毛城掛彩布變樣 文資人士指違法

淡水紅毛城是國定古蹟，有文資人士發現，紅毛城南門竟被不知是哪個單位的彩色畫布遮蔽，看來是要做活動，卻影響古蹟景觀，違反文資法。

台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，文資法第 34 條規定，營建工程或其他開發行為，不得破壞古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之完整，亦不得遮蓋其外貌或阻塞其觀覽之通道。這是為何之前台北市景福門因遊行抗議等活動掛布條遭到遮蔽時，掛布條的單位都會被文資局開罰。他呼籲，主管機關文化部及紅毛城管理單位新北市立淡水古蹟博物館都應遏止這種遮蔽國定古蹟的亂象。 淡水紅毛城是國定古蹟，有文資人士發現，紅毛城南門竟被不知是哪個單位的彩色畫布遮蔽，看來是要做活動，卻影響古蹟景觀，違反文資法。圖／陳靖元提供 分享 facebook 淡水紅毛城是國定古蹟，有文資人士發現，紅毛城南門竟被不知是哪個單位的彩色畫布遮蔽，看來是要做活動，卻影響古蹟景觀，違反文資法。圖／陳靖元提供 分享 facebook 淡水紅毛城是國定古蹟，有文資人士發現，紅毛城南門竟被不知是哪個單位的彩色畫布遮蔽，看來是要做活動，卻影響古蹟景觀，違反文資法。圖／陳靖元提供 分享 facebook 淡水紅毛城是國定古蹟，有文資人士發現，紅毛城南門竟被不知是哪個單位的彩色畫布遮蔽，看來是要做活動，卻影響古蹟景觀，違反文資法。圖／陳靖元提供 分享 facebook