為什麼台灣人過聖誕節這麼認真？網指關鍵：商人的節日

一名網友在PTT上PO文表示，台灣聖誕氣氛相當濃厚，經過不少店家也都會放聖誕節相關歌曲，因此他好奇「台灣人為什麼聖誕節都過得這麼認真？」圖片來源／ingimage 分享 facebook

一年一度的聖誕節即將到來，許多人會邀請三五好友一起交換禮物或是吃耶誕大餐，這看起來再稀鬆平常不過的事情，昨（22日）卻有一名網友在PTT上PO文表示，現在台灣各大城市聖誕氣氛都相當濃厚，路上經過不少店家也都會放聖誕節相關歌曲，因此他好奇的詢問廣大網友「台灣人為什麼聖誕節都過得這麼認真？」

原PO在文中提到，最近台灣各大城市聖誕氣氛濃厚，路邊商家有關聖誕節的各種擺設和晚會都有，還會聽到各種聖誕音樂，自己也滿喜歡城市的這種熱鬧氣氛，但另原PO不解的是，聖誕節明明就是西方人的過年，不知道為什麼台灣一堆人過得比西方人還認真。原PO認為這種感覺就有點像是，美國人到了農曆春節整個城市都開始掛滿春聯，然後放著中國娃娃跟大家說恭喜發財的概念，這樣的現象讓他實在不能理解。

PO文一出後，隨即引發網友熱烈討論，許多網友紛紛留言「因爲崇洋媚外吧」、「其實台北過萬聖節過得比聖誕節還認真」、「日本還比台灣更重視聖誕節，甚至還會買聖誕蛋糕慶祝」、「應該是受外國文化影響」、「應該是部分人信仰基督教或天主教」、「可能是因為大家平常生活無聊，找個節日過一過也無妨」。

但隨後就有網友指出關鍵原因「一切都是因為商機啊」、「聖誕節跟萬聖節一樣，都是商人的節日」、「聖誕節行銷功力一流，當然帶起過節風潮」、「當然是為了錢，商人把聖誕節推出來，帶動無限商機啊」。