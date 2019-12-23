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家扶調查弱勢兒少飲食營養 餐費平均僅32元

2019-12-23 14:11聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

國小六年級的小敏由曾祖母扶養，家裡多半靠捐贈的白米、麵食烹煮。 圖／家扶提供
國小六年級的小敏由曾祖母扶養，家裡多半靠捐贈的白米、麵食烹煮。 圖／家扶提供
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家扶基金會今天公布2019弱勢兒少飲食營養調查，弱勢兒少每餐費用僅32元，11.9%弱勢兒少須自理餐食，70.2%兒少曾餓肚子，另有69.7%沒有每天攝取蔬菜水果，選擇飲食也是以價格及方便性為主，無法兼顧營養。

家扶基金會為了解扶助兒少飲食及營養資源概況，今年針對小學五年級至國中三年級服務對象，以抽樣調查方式完成調查。

調查發現，有75.2%弱勢兒少每天固定吃三餐，69.7%未每日攝取蔬菜水果，有12%弱勢兒少需要自行備餐。購買食物的「選擇」上，有64.3%覺得方便就好，有63.7%會考量價錢合理，僅有29.9%會注重營養是否足夠。

有54.3%弱勢家庭每戶每月餐食花費未達萬元。整體而言，平均每名兒少每餐僅有32元可用。另外，人口較多的扶助家庭，餐費更加吃緊，以五口以上家庭為例，有45%平均每位兒少每餐未達23元。

有34%兒少認為「有得吃，吃什麼都可以」，更有70.2%兒少曾餓肚子。餓肚子的原因，37.6%有吃但吃不飽，19.2%為了省錢。

國小六年級的小敏來自隔代教養家庭，扶養她的曾祖母年邁、身體狀況不佳，家計多仰賴救助，多半靠捐贈的白米、麵食烹煮，或上市場挑選低價食材。

國一的小芸在家中八名子女排行老大，一家十口仰賴她的父親打零工維生。小芸體重只有32公斤，社工提供她營養補助資源、轉贈生活物資，希望提升營養與健康。

家扶基金會執行長何素秋表示，弱勢兒少受限於經濟及家庭環境因素，家庭在飲食上因為各式限制進而影響選擇，容易有過胖或過瘦的狀況，呼籲社會大眾支持「無窮世代計畫」，傳愛過好年募款目標6000萬。

家扶基金會隔代教養弱勢家庭募款社工

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