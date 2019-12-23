重度級急救責任醫院揭牌 陳時中喊話：大千夠能力了

苗栗縣第一家重度級急救責任醫院大千綜合醫院今天揭牌，衛生福利部部長陳時中到場，並信心喊話，強調不要迷信醫學中心，醫學中心是依規模，及教育訓練、研究、國際合作等特殊任務需求分級，重度級責任急救醫院是醫療能力分級，才是最重要，6個章節一一評鑑，得來非常不容易，大千已經夠能力了，現在缺乏的是在地人信賴與支持。

大千醫院通過急診照護、急性腦中風醫療、急性冠心症醫療、緊急外傷處置、高危險妊娠及新生兒照護、加護病房照護6個章節，重度級緊急能力分級評定，另衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院今年也申請，通過除了緊急外傷處置外的5個章節重度級醫療能力評定，縣政府衛生局認為苗栗縣急重症醫療能力獲得大幅提升。

今天揭牌儀式，陳時中、立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，及立委候選人羅貴星、徐定禎等人都到場，見證苗栗醫療里程碑，徐志榮、徐耀昌、鍾東錦並送紅榜致賀，陳時中信心喊話其來有自，根據衛生局統計，苗栗縣1年約有3000人次急重難症轉送外縣市就醫，其中約有44%對苗栗醫療沒有信心

大千醫院院長徐千剛表示身為苗栗子弟及社會責任，有感苗栗縣長期急重症醫療資源缺乏，鄉親經常需舟車勞頓到外縣市，對於緊急醫療緩不濟急，5年來大千積極延攬醫學中心級醫師、購置急重症醫療設備，並與林口長庚醫院合作，讓醫療品質達到全重度的評定標準。